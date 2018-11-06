На Волині учні можуть складати ЗНО з біології шрифтом Брайля





Про це стало відомо у п'ятницю, 25 січня, під час прес-конференції у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти, - пише інтернет-видання



Минулих років особи із вадами зору мали змогу складати ЗНО шрифтом Брайля із таких предметів, як українська мова – література, математика та історія, цього року Міністерство освіти і науки України вирішили додати ще й біологію.



«Якщо є потреба складати ЗНО шрифтом Брайля це потрібно зазначати у бланку реєстрації. Однак, це можливо лише під час додаткової сесії», – зазначає директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.



«Ми одна з небагатьох областей в Україні, яка використовує цю можливість. Минулого року лише один учень складав ЗНО шрифтом Брайля», – розповіла завідувача центру ЗНО та МД Волинського ІППО Алла Корнейко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч шрифтом Брайля можна складати ЗНО з біології.Про це стало відомо у п'ятницю, 25 січня, під час прес-конференції у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти, - пише інтернет-видання Волинь24 Минулих років особи із вадами зору мали змогу складати ЗНО шрифтом Брайля із таких предметів, як українська мова – література, математика та історія, цього року Міністерство освіти і науки України вирішили додати ще й біологію.«Якщо є потреба складати ЗНО шрифтом Брайля це потрібно зазначати у бланку реєстрації. Однак, це можливо лише під час додаткової сесії», – зазначає директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.«Ми одна з небагатьох областей в Україні, яка використовує цю можливість. Минулого року лише один учень складав ЗНО шрифтом Брайля», – розповіла завідувача центру ЗНО та МД Волинського ІППО Алла Корнейко.

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