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На Волині учні можуть складати ЗНО з біології шрифтом Брайля

На Волині учні можуть складати ЗНО з біології шрифтом Брайля
Цьогоріч шрифтом Брайля можна складати ЗНО з біології.

Про це стало відомо у п'ятницю, 25 січня, під час прес-конференції у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти, - пише інтернет-видання Волинь24.

Минулих років особи із вадами зору мали змогу складати ЗНО шрифтом Брайля із таких предметів, як українська мова – література, математика та історія, цього року Міністерство освіти і науки України вирішили додати ще й біологію.

«Якщо є потреба складати ЗНО шрифтом Брайля це потрібно зазначати у бланку реєстрації. Однак, це можливо лише під час додаткової сесії», – зазначає директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.

«Ми одна з небагатьох областей в Україні, яка використовує цю можливість. Минулого року лише один учень складав ЗНО шрифтом Брайля», – розповіла завідувача центру ЗНО та МД Волинського ІППО Алла Корнейко.

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Теги: шрифт Брайля, ЗНО
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