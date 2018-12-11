Судитимуть волинянина, який «косив» від армії

Мешканця Нововолинська судитимуть за ухилення від призову.Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури затвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про ухилення 25-річного мешканця шахтарського міста від призову на строкову військову службу (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 335 Кримінального кодексу України), - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Молодик пройшов військово-лікарськ комісію, був визнаний придатним до військової служби, проте 1 листопада 2018 року в приміщенні Нововолинського об’єднаного районного військового комісаріату відмовився від отримання повістки про необхідність явки у Волинський обласний збірний пункт у складі команди для направлення у військову частину. У зв’язку із цим комісія склала акт відмови від вручення повістки.Попри те, що підстав для відстрочки чи звільнення від призову чоловік не мав та був ознайомлений про кримінальну відповідальність за ухилення від призову, до військкомату він без поважних причин не прибув, відтак невдовзі постане перед судом.Зауважимо, що за ухилення від призову на строкову військову службу санкцією ст. 335 КК України передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років.