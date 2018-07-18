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У скільки «влетить» ремонт дороги Шацьк-Світязь

У скільки «влетить» ремонт дороги Шацьк-Світязь
На сесії Шацької селищної ради розповіли, коли ремонтуватимуть дорогу сполученням Шацьк-Світязь.

Про це пише Район.Шацьк.

За словами виконуючої обов'язки голови селищної ради, секретаря Людмили Цевух, після того, як по вулиці Степана Шковороди прокладуть каналізацію в рамках великого інфраструктурного проекту, розпочнуть ремонтувати дорогу Шацьк-Світязь (від центру Шацька до села Світязь).

На цю ділянку дороги вже розробили проектно-кошторисну документацію, вартість ремонту становить 21 мільйон гривень.

Окрім того, як повідомила Людмила Цевух, на ремонт комунальних доріг в цьому році з області дадуть більше 900 тисяч гривень, тому треба визначитися, які дороги будуть робити.

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Теги: ремонт, дорога, Шацьк, Світязь
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