У скільки «влетить» ремонт дороги Шацьк-Світязь





Про це пише



За словами виконуючої обов'язки голови селищної ради, секретаря Людмили Цевух, після того, як по вулиці Степана Шковороди прокладуть каналізацію в рамках великого інфраструктурного проекту, розпочнуть ремонтувати дорогу Шацьк-Світязь (від центру Шацька до села Світязь).



На цю ділянку дороги вже розробили проектно-кошторисну документацію, вартість ремонту становить 21 мільйон гривень.



Окрім того, як повідомила Людмила Цевух, на ремонт комунальних доріг в цьому році з області дадуть більше 900 тисяч гривень, тому треба визначитися, які дороги будуть робити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сесії Шацької селищної ради розповіли, коли ремонтуватимуть дорогу сполученням Шацьк-Світязь.Про це пише Район.Шацьк За словами виконуючої обов'язки голови селищної ради, секретаря, після того, як по вулиці Степана Шковороди прокладуть каналізацію в рамках великого інфраструктурного проекту, розпочнуть ремонтувати дорогу Шацьк-Світязь (від центру Шацька до села Світязь).На цю ділянку дороги вже розробили проектно-кошторисну документацію, вартість ремонту становить 21 мільйон гривень.Окрім того, як повідомила Людмила Цевух, на ремонт комунальних доріг в цьому році з області дадуть більше 900 тисяч гривень, тому треба визначитися, які дороги будуть робити.

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