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У Києві чоловік влаштував вдома криваву розправу над жінкою і дитиною. ФОТО 18+

У Києві чоловік влаштував вдома криваву розправу над жінкою і дитиною. ФОТО 18+
У Києві чоловік влаштував вдома криваве "побоїще". Знущався над 9-річною донькою та дружиною.

Про інформує у Facebook "Київ Оперативний".

"...А ще він побив жінку так, що зламав собі палець (відкритий перелом). Ганявся за нею по хаті з ножем у руці. Потім «переключився» на 9-річну доньку, яку почав душити. Дівчинка вибігла на вулицю і почала кликати на допомогу", - йдеться у повідомлені.

Неадекватного чоловіка затримали, надали першу допомогу, викликали швидку та слідчо-оперативну групу.

Після того атриманого вивели на вулицю, він трохи протверезів і почав просити пробачення у жінки.

"...А вона... взяла і пробачила і відмовилася від заяви. І пофіг на дитину, і на себе. Любов", - резюмується у дописі.

Увага! Фото 18+

У Києві чоловік влаштував вдома криваву розправу над жінкою і дитиною. ФОТО 18+
У Києві чоловік влаштував вдома криваву розправу над жінкою і дитиною. ФОТО 18+
У Києві чоловік влаштував вдома криваву розправу над жінкою і дитиною. ФОТО 18+
У Києві чоловік влаштував вдома криваву розправу над жінкою і дитиною. ФОТО 18+

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Теги: розправа, чоловік, бійня
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