У Києві чоловік влаштував вдома криваву розправу над жінкою і дитиною. ФОТО 18+

У Києві чоловік влаштував вдома криваве "побоїще". Знущався над 9-річною донькою та дружиною.Про інформує у Facebook "Київ Оперативний"."...А ще він побив жінку так, що зламав собі палець (відкритий перелом). Ганявся за нею по хаті з ножем у руці. Потім «переключився» на 9-річну доньку, яку почав душити. Дівчинка вибігла на вулицю і почала кликати на допомогу", - йдеться у повідомлені.Неадекватного чоловіка затримали, надали першу допомогу, викликали швидку та слідчо-оперативну групу.Після того атриманого вивели на вулицю, він трохи протверезів і почав просити пробачення у жінки."...А вона... взяла і пробачила і відмовилася від заяви. І пофіг на дитину, і на себе. Любов", - резюмується у дописі.