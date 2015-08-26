У Києві чоловік влаштував вдома криваву розправу над жінкою і дитиною. ФОТО 18+
Сьогодні, 14:23
У Києві чоловік влаштував вдома криваве "побоїще". Знущався над 9-річною донькою та дружиною.
Про інформує у Facebook "Київ Оперативний".
"...А ще він побив жінку так, що зламав собі палець (відкритий перелом). Ганявся за нею по хаті з ножем у руці. Потім «переключився» на 9-річну доньку, яку почав душити. Дівчинка вибігла на вулицю і почала кликати на допомогу", - йдеться у повідомлені.
Неадекватного чоловіка затримали, надали першу допомогу, викликали швидку та слідчо-оперативну групу.
Після того атриманого вивели на вулицю, він трохи протверезів і почав просити пробачення у жінки.
"...А вона... взяла і пробачила і відмовилася від заяви. І пофіг на дитину, і на себе. Любов", - резюмується у дописі.
Увага! Фото 18+
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Про інформує у Facebook "Київ Оперативний".
"...А ще він побив жінку так, що зламав собі палець (відкритий перелом). Ганявся за нею по хаті з ножем у руці. Потім «переключився» на 9-річну доньку, яку почав душити. Дівчинка вибігла на вулицю і почала кликати на допомогу", - йдеться у повідомлені.
Неадекватного чоловіка затримали, надали першу допомогу, викликали швидку та слідчо-оперативну групу.
Після того атриманого вивели на вулицю, він трохи протверезів і почав просити пробачення у жінки.
"...А вона... взяла і пробачила і відмовилася від заяви. І пофіг на дитину, і на себе. Любов", - резюмується у дописі.
Увага! Фото 18+
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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