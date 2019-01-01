вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Варшаві автомати з продажу квитків «заговорять» українською

У Варшаві автомати з продажу квитків «заговорять» українською
З ініціативою додати українську мову до квиткоматів виступив бурмистр варшавського району Воля Кшиштоф Стшалковський.

Управління міського транспорту Варшави запровадить обслуговування українською мовою в автоматах для продажу квитків на громадський транспорт. Про це повідомляє Європейська правда, - передає Уніан.

З ініціативою додати українську мову до квиткоматів виступив бурмистр варшавського району Воля Кшиштоф Стшалковський. Він підкреслив, що у Варшаві мешкають десятки тисяч громадян України, які там навчаються, працюють і платять податки.

"Таке рішення полегшить життя громадянам України і покаже, що Варшава є відкритим містом, яке дбає про комфорт усіх мешканців" - сказав Стшалковський.

"Ми вже готуємо інтерфейс, програмні команди українською, які ми передамо операторам квиткоматів з проханням їх додати" - сказав речник Управління міського транспорту Томаш Кунерт.

За його словами, швидше за все наприкінці лютого чи на початку березня українську мову додадуть в автомати з продажу квитків, в яких наразі обслуговування доступне польською, англійською, німецькою та російською мовами.

Раніше українську мову обслуговування в автоматах з продажу квитків на громадський транспорт запровадили Познань і Лодзь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, українська мова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни цьогоріч матимуть довгі вихідні, але працюватимуть три суботи
На Волині планують відкрити ферму, де розводитимуть норок на шуби
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зіллються два РАЦСи
Сьогодні, 18:45
У Луцьку попрощалися з першим ректором Волинського державного університету імені Лесі Українки
Сьогодні, 18:40
У Варшаві автомати з продажу квитків «заговорять» українською
Сьогодні, 18:33
У скільки «влетить» ремонт дороги Шацьк-Світязь
Сьогодні, 18:21
Лучани вимагають від влади змінити рух маршруту №23
Сьогодні, 18:15
Схожі новини
У Польщі прощаються із убитим мером Гданська У Польщі прощаються із убитим мером Гданська
18 січень, 10:33
Волинські митники попередили про можливі затримки на кордоні Волинські митники попередили про можливі затримки на кордоні
11 січень, 17:16
У Польщі з корабля випав український моряк, тіла так і не знайшли У Польщі з корабля випав український моряк, тіла так і не знайшли
11 січень, 15:02
Українця у Польщі звинуватили у відмиванні 850 тисяч євро Українця у Польщі звинуватили у відмиванні 850 тисяч євро
10 січень, 18:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відкрили виставку самобутньої художниці. ФОТО
Сьогодні, 19:16
 0
Новий поїзд дорогою з Луцька на Львів зупинятиметься 6 разів
Сьогодні, 19:10
 0
У ТРЦ «ПортCity» можна виграти путівку до Таїланду*
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині зіллються два РАЦСи
Сьогодні, 18:45
 0
У Луцьку попрощалися з першим ректором Волинського державного університету імені Лесі Українки
Сьогодні, 18:40
 0
Медіа
відео
1/8