У Варшаві автомати з продажу квитків «заговорять» українською
Сьогодні, 18:33
З ініціативою додати українську мову до квиткоматів виступив бурмистр варшавського району Воля Кшиштоф Стшалковський.
Управління міського транспорту Варшави запровадить обслуговування українською мовою в автоматах для продажу квитків на громадський транспорт. Про це повідомляє Європейська правда, - передає Уніан.
З ініціативою додати українську мову до квиткоматів виступив бурмистр варшавського району Воля Кшиштоф Стшалковський. Він підкреслив, що у Варшаві мешкають десятки тисяч громадян України, які там навчаються, працюють і платять податки.
"Таке рішення полегшить життя громадянам України і покаже, що Варшава є відкритим містом, яке дбає про комфорт усіх мешканців" - сказав Стшалковський.
"Ми вже готуємо інтерфейс, програмні команди українською, які ми передамо операторам квиткоматів з проханням їх додати" - сказав речник Управління міського транспорту Томаш Кунерт.
За його словами, швидше за все наприкінці лютого чи на початку березня українську мову додадуть в автомати з продажу квитків, в яких наразі обслуговування доступне польською, англійською, німецькою та російською мовами.
Раніше українську мову обслуговування в автоматах з продажу квитків на громадський транспорт запровадили Познань і Лодзь.
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Управління міського транспорту Варшави запровадить обслуговування українською мовою в автоматах для продажу квитків на громадський транспорт. Про це повідомляє Європейська правда, - передає Уніан.
З ініціативою додати українську мову до квиткоматів виступив бурмистр варшавського району Воля Кшиштоф Стшалковський. Він підкреслив, що у Варшаві мешкають десятки тисяч громадян України, які там навчаються, працюють і платять податки.
"Таке рішення полегшить життя громадянам України і покаже, що Варшава є відкритим містом, яке дбає про комфорт усіх мешканців" - сказав Стшалковський.
"Ми вже готуємо інтерфейс, програмні команди українською, які ми передамо операторам квиткоматів з проханням їх додати" - сказав речник Управління міського транспорту Томаш Кунерт.
За його словами, швидше за все наприкінці лютого чи на початку березня українську мову додадуть в автомати з продажу квитків, в яких наразі обслуговування доступне польською, англійською, німецькою та російською мовами.
Раніше українську мову обслуговування в автоматах з продажу квитків на громадський транспорт запровадили Познань і Лодзь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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