У Варшаві автомати з продажу квитків «заговорять» українською

Кшиштоф Стшалковський.



Управління міського транспорту Варшави запровадить обслуговування українською мовою в автоматах для продажу квитків на громадський транспорт. Про це повідомляє Європейська правда, - передає



З ініціативою додати українську мову до квиткоматів виступив бурмистр варшавського району Воля Кшиштоф Стшалковський. Він підкреслив, що у Варшаві мешкають десятки тисяч громадян України, які там навчаються, працюють і платять податки.



"Таке рішення полегшить життя громадянам України і покаже, що Варшава є відкритим містом, яке дбає про комфорт усіх мешканців" - сказав Стшалковський.



"Ми вже готуємо інтерфейс, програмні команди українською, які ми передамо операторам квиткоматів з проханням їх додати" - сказав речник Управління міського транспорту Томаш Кунерт.



За його словами, швидше за все наприкінці лютого чи на початку березня українську мову додадуть в автомати з продажу квитків, в яких наразі обслуговування доступне польською, англійською, німецькою та російською мовами.



Раніше українську мову обслуговування в автоматах з продажу квитків на громадський транспорт запровадили Познань і Лодзь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З ініціативою додати українську мову до квиткоматів виступив бурмистр варшавського району ВоляУправління міського транспорту Варшави запровадить обслуговування українською мовою в автоматах для продажу квитків на громадський транспорт. Про це повідомляє Європейська правда, - передає Уніан З ініціативою додати українську мову до квиткоматів виступив бурмистр варшавського району Воля Кшиштоф Стшалковський. Він підкреслив, що у Варшаві мешкають десятки тисяч громадян України, які там навчаються, працюють і платять податки."Таке рішення полегшить життя громадянам України і покаже, що Варшава є відкритим містом, яке дбає про комфорт усіх мешканців" - сказав Стшалковський."Ми вже готуємо інтерфейс, програмні команди українською, які ми передамо операторам квиткоматів з проханням їх додати" - сказав речник Управління міського транспортуЗа його словами, швидше за все наприкінці лютого чи на початку березня українську мову додадуть в автомати з продажу квитків, в яких наразі обслуговування доступне польською, англійською, німецькою та російською мовами.Раніше українську мову обслуговування в автоматах з продажу квитків на громадський транспорт запровадили Познань і Лодзь.

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