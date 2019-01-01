«Там Там» пропонує лучанам скористатися вигідними пропозиціями*
Сьогодні, 14:45
У гіпермаркеті «Там Там» – знижки на різноманітні товари.
Поспішайте до 1 лютого придбати товари за зниженими цінами:
Лопатка свиняча охолоджена вагова кг – 79,90 грн/кг;
Оселедець атлантичний с/м ваговий кг – 39,90 грн/кг;
Апельсин ваговий кг Туреччина – 22,90 грн/кг;
*кількість товару обмежена
Завітайте до гіпермаркету «Там Там» та купуйте акційні товари для всієї родини!
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Поспішайте до 1 лютого придбати товари за зниженими цінами:
Лопатка свиняча охолоджена вагова кг – 79,90 грн/кг;
Оселедець атлантичний с/м ваговий кг – 39,90 грн/кг;
Апельсин ваговий кг Туреччина – 22,90 грн/кг;
*кількість товару обмежена
Завітайте до гіпермаркету «Там Там» та купуйте акційні товари для всієї родини!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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