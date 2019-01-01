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«Там Там» пропонує лучанам скористатися вигідними пропозиціями*

«Там Там» пропонує лучанам скористатися вигідними пропозиціями*
У гіпермаркеті «Там Там» – знижки на різноманітні товари.

Поспішайте до 1 лютого придбати товари за зниженими цінами:

Лопатка свиняча охолоджена вагова кг – 79,90 грн/кг;
Оселедець атлантичний с/м ваговий кг – 39,90 грн/кг;
Апельсин ваговий кг Туреччина – 22,90 грн/кг;

*кількість товару обмежена

Завітайте до гіпермаркету «Там Там» та купуйте акційні товари для всієї родини!

«Там Там» пропонує лучанам скористатися вигідними пропозиціями*
«Там Там» пропонує лучанам скористатися вигідними пропозиціями*
«Там Там» пропонує лучанам скористатися вигідними пропозиціями*

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Теги: Там Там
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Сьогодні, 14:45
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