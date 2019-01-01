«Там Там» пропонує лучанам скористатися вигідними пропозиціями*





Поспішайте до 1 лютого придбати товари за зниженими цінами:



Лопатка свиняча охолоджена вагова кг – 79,90 грн/кг;

Оселедець атлантичний с/м ваговий кг – 39,90 грн/кг;

Апельсин ваговий кг Туреччина – 22,90 грн/кг;



*кількість товару обмежена



Завітайте до гіпермаркету «Там Там» та купуйте акційні товари для всієї родини!





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