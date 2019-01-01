Чи треба дорослим вакцинуватися: волинські медики розвіяли поширений міф

Існує розповсюджений міф, що щеплення роблять лише у дитячому віці. Насправді, імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому періодично необхідне повторне введення вакцин — ревакцинація.Так само дорослим обов’язково треба вакцинуватись проти окремих хвороб, якщо вони не отримали захист від них у дитинстві, - інформують в управлінні охорони здоров'я Волинської ОДА.Вакцинація від дифтерії і правця призначена не лише дітям, а і дорослим. Імунітет проти цих хвороб зберігається приблизно 10 років. Тому необхідна ревакцинація.Згідно з календарем щеплень, дорослим роблять планові щеплення проти дифтерії та правця кожні 10 років. Такі щеплення в комунальних підприємствах охорони здоров’я проводять безоплатно.В усіх закладах охорони здоров’я області є безоплатна і якісна вакцина для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигена, яку застосовують для дорослих – АДП-М.Першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше були щеплені, проводять вакциною АДП-М у віці 26 років з подальшою плановою ревакцинацією АДП-М з мінімальним інтервалом 10 років від попереднього щеплення АДП-М.Якщо в дитинстві не вакцинувалися, або невідомо, вакциновані чи ні, необхідно отримати як мінімум три дози вакцини АДП-М – спочатку перша доза, через місяць – друга, через 6 місяців після другої – третя.Дві дози вакцини КПК захищають від кору, краснухи і паротиту на усе життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (за Календарем – в 1 і 6 років)."Дорослим треба вакцинуватись проти кору, краснухи та паротиту, якщо вони ніколи не вакцинувались від цих хвороб або немає медичних даних про імунізацію. Перевірити наявність імунітету від кору, краснухи і паротиту можна за допомогою лабораторних аналізів, зокрема в ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», що знаходиться за адресою: місто Луцьк, пр.-т Волі,55", - йдеться у повідомленні.Невакцинованим дорослим слід ввести щонайменше одну дозу вакцини проти кору, а для найкращого захисту – і другу дозу через місяць."Вакцини проти кору є безоплатними для дітей і дорослих із груп професійного ризику: медичних і немедичних працівників закладів охорони здоров’я, педагогічних працівників, студентів, військових та інших дорослих, які контактували з хворою на кір людиною", - зазначили в управлінні.