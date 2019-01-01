У ТРЦ «ПортCity» можна виграти путівку до Таїланду*
Сьогодні, 19:00
У ТРЦ «ПортCity» розігрують путівку на двох до Таїланду.
Умови зовсім прості. З 14 січня по 14 лютого зробіть покупки у закладах ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там») єдиним чеком на 300 гривень та більше, вказуйте своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускайте його у лототрон, що знаходиться у холі на 1 поверсі ТРЦ.
14 лютого о 19:00 відбудеться розіграш та оголошення результатів!
Присутність обов'язкова!
Відпочинок в Таїланді на двох на 10 днів чекає саме на Вас.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Умови зовсім прості. З 14 січня по 14 лютого зробіть покупки у закладах ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там») єдиним чеком на 300 гривень та більше, вказуйте своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускайте його у лототрон, що знаходиться у холі на 1 поверсі ТРЦ.
14 лютого о 19:00 відбудеться розіграш та оголошення результатів!
Присутність обов'язкова!
Відпочинок в Таїланді на двох на 10 днів чекає саме на Вас.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку відкрили виставку самобутньої художниці. ФОТО
Сьогодні, 19:16
Новий поїзд дорогою з Луцька на Львів зупинятиметься 6 разів
Сьогодні, 19:10
У ТРЦ «ПортCity» можна виграти путівку до Таїланду*
Сьогодні, 19:00
На Волині зіллються два РАЦСи
Сьогодні, 18:45
У Луцьку попрощалися з першим ректором Волинського державного університету імені Лесі Українки
Сьогодні, 18:40
Медіа