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У ТРЦ «ПортCity» можна виграти путівку до Таїланду*

У ТРЦ «ПортCity» можна виграти путівку до Таїланду*
У ТРЦ «ПортCity» розігрують путівку на двох до Таїланду.

Умови зовсім прості. З 14 січня по 14 лютого зробіть покупки у закладах ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там») єдиним чеком на 300 гривень та більше, вказуйте своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускайте його у лототрон, що знаходиться у холі на 1 поверсі ТРЦ.

14 лютого о 19:00 відбудеться розіграш та оголошення результатів!

Присутність обов'язкова!

Відпочинок в Таїланді на двох на 10 днів чекає саме на Вас.

У ТРЦ «ПортCity» можна виграти путівку до Таїланду*
У ТРЦ «ПортCity» можна виграти путівку до Таїланду*

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Теги: ПортCity
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