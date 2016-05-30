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На Волині зіллються два РАЦСи

На Волині зіллються два РАЦСи
На Волині почалася почалася процедура реорганізації Шацького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Про це повідомили у Шацькому районному відділі ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області.

"Відповідно до наказу Міністерства юстиції України №4147/5 від 29.12.2018 “Про реорганізацію деяких відділів державної реєстрації актів цивільного стану” шляхом злиття Любомльського та Шацького районних відділів державної реєстрації актів цивільного стану утворюється відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Любомльському та Шацькому районах Головного територіального управління юстиції у Волинській області", - розповіли в установі.

Запис щодо рішення про припинення в результаті реорганізації внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-підприємців та громадських формувань.

Шацький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану продовжуватиме здійснювати свої повноваження (окрім прийняття документів для проставлення апостиля) до початку діяльності новоствореного відділу.

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Теги: РАЦС, реорганізація, Волинь
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