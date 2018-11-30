Резонансна аварія із Зайцевою: з'явилися нові факти про експертизу





У своїй роботі вони користувалися методикою для трупів, деякі ж із них навіть не могли пояснити, що таке кодеїн і як він діє на організм людини, - пише



А втікачка лікар-нарколог Олена Федірко, навпаки, фактично підтвердила наркотичне сп'яніння Зайцевої. Про це розповіла адвокат рідних загиблих Лариса Матвеєва.



"Щоб визначити стан наркотичного сп'яніння, потрібні дві умови: зовнішні ознаки і лабораторне дослідження. Лабораторні дослідження підтверджують – опіати в організмі Зайцевої були, і ці дослідження Федірко внесла у свій висновок. Що стосується зовнішніх ознак, то в акті їх також вказала Федірко – мова і рухи Зайцевої були уповільнені, звужені зіниці тощо", – каже адвокат.





Нагадаємо, що Олену Федірко поліція розшукувала декілька місяців, щоб доставити в суд для допиту. Лікар у травні минулого року раптово звільнилася і зникла. Щоправда, коли її доставили в зал засідань, вона обурювалася, що нібито спілкувалася зі слідчим у справі, але він їй нічого не говорив.



Також лікар заявила, що детально провела огляд Зайцевої. "Фактично вона спростувала заяву одного із захисників Зайцевої – Євгенія Мельниченка – про те, що Федірко сфальсифікувала акт, а сама огляд не проводила", – пояснила Матвеєва.



На суді Федірко сказала, що помітила на лобі у Зайцевої подряпину і, можливо, її стан можна пояснити черепно-мозковою травмою або шоком. "Була судово-медична експертиза з приводу травм Зайцевої, вони не підтвердили жодної травми у неї. А психіатрична експертиза не виявила шоку. Якщо немає ні травми, ні шоку, то залишається тільки наркотичне сп'яніння", – вважає Матвеєва.



На суді також допитали і трьох експертів, які так і не змогли вирішити, чи була Зайцева під наркотиками. За словами адвоката Матвеєвої, один із експертів не зміг навіть відповісти на запитання, що таке наркотичне сп'яніння, чи відрізняється воно від сп'яніння, викликаного ліками: "Він навіть не зміг сказати чи є наркотиком кодеїн. Водночас людина поставила свій підпис під висновками експертизи. Фактично це кримінальна відповідальність".





Другий експерт, лікар-токсиколог із 35-річним стажем, не змогла сказати суду, як впливає кодеїн на організм. "Що таке кодеїн і фінобарбетал вона знала, а ось як вони впливають на організм – ні", – дивується Лариса Матвеєва.



Третій експерт взагалі виявився не експертом, хоча і ставив свій підпис під документом. "Він сказав, що просто підпис поставив. Так і сказав, мовляв, описочка", – каже адвокат



Судмедексперти зізналися, що не були в курсі, як проводиться експрес-тест на наявність наркотиків. За словами адвоката, експрес-смужки опускають у склянку з сечею людини. Кожна смужка розрахована на певну групу наркотиків. "У судовій практиці, якщо такий тест визначив наркотики, і це підтверджується зовнішніми ознаками (а це вже зробила Федірко), то людина визнається такою, яка перебуває у стані наркотичного сп'яніння. А експерти не знали про існування такої методики!" – дивується адвокат.



Як з'ясувалося на суді, експерти в своїй роботі використовували методику для трупів. "Вони заявили, що керувалися "Порядком проведення токсикологічної експертизи". Фактично це нормативний акт, який диктує, які зразки потрібно брати, які папери заповнювати. І в додатку там пишеться, що потрібно взяти 100 гр мозку або частину м'язів, щоб визначити чи був у організмі миш'як, наприклад. Але це для трупів, а Зайцева жива. Для живих людей існує інша методика, вона так і називається "Відбір біологічних зразків у живих людей". Фахівці не можуть не знати про це", – підкреслила правозахисник.



Наступне засідання планують провести у понеділок, 28 січня. Також найближчим часом захисники перейдуть до дебатів. "Якщо нічого не трапиться, ніхто не захворіє або ще щось, то вирок може бути винесений у лютому", – прогнозує Матвєєва.



Нагадаємо, що 8 жовтня 2017 року в центрі Харкова сталася серйозна ДТП. Позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення із іншим авто. У результаті аварії 5 людей загинули, ще одна померла у лікарні й 6 отримали травми різної ступені тяжкості.



Суд заарештував обох учасників ДТП – Олену Зайцеву і Геннадія Дронова. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі за статтею 286 КК України ("порушення правил дорожнього руху").



19 липня стало відомо, що в справі не можуть знайти ключового свідка – лікаря-нарколога Олену Федірко, яка проводила перше обстеження Зайцевої після аварії і виявила сліди наркотиків у її крові.



Додаткова експертиза у справі смертельної ДТП у Харкові встановила, що Олена Зайцева могла встигнути зупинити свій Lexus до зіткнення із автомобілем Геннадія Дронова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Експерти так і не змогли визначитися, чи була винуватиця страшної ДТП у Харкові Олена Зайцева під дією наркотиків.У своїй роботі вони користувалися методикою для трупів, деякі ж із них навіть не могли пояснити, що таке кодеїн і як він діє на організм людини, - пише Обозреватель А втікачка лікар-нарколог, навпаки, фактично підтвердила наркотичне сп'яніння Зайцевої. Про це розповіла адвокат рідних загиблих Лариса Матвеєва."Щоб визначити стан наркотичного сп'яніння, потрібні дві умови: зовнішні ознаки і лабораторне дослідження. Лабораторні дослідження підтверджують – опіати в організмі Зайцевої були, і ці дослідження Федірко внесла у свій висновок. Що стосується зовнішніх ознак, то в акті їх також вказала Федірко – мова і рухи Зайцевої були уповільнені, звужені зіниці тощо", – каже адвокат.Нагадаємо, що Олену Федірко поліція розшукувала декілька місяців, щоб доставити в суд для допиту. Лікар у травні минулого року раптово звільнилася і зникла. Щоправда, коли її доставили в зал засідань, вона обурювалася, що нібито спілкувалася зі слідчим у справі, але він їй нічого не говорив.Також лікар заявила, що детально провела огляд Зайцевої. "Фактично вона спростувала заяву одного із захисників Зайцевої – Євгенія Мельниченка – про те, що Федірко сфальсифікувала акт, а сама огляд не проводила", – пояснила Матвеєва.На суді Федірко сказала, що помітила на лобі у Зайцевої подряпину і, можливо, її стан можна пояснити черепно-мозковою травмою або шоком. "Була судово-медична експертиза з приводу травм Зайцевої, вони не підтвердили жодної травми у неї. А психіатрична експертиза не виявила шоку. Якщо немає ні травми, ні шоку, то залишається тільки наркотичне сп'яніння", – вважає Матвеєва.На суді також допитали і трьох експертів, які так і не змогли вирішити, чи була Зайцева під наркотиками. За словами адвоката Матвеєвої, один із експертів не зміг навіть відповісти на запитання, що таке наркотичне сп'яніння, чи відрізняється воно від сп'яніння, викликаного ліками: "Він навіть не зміг сказати чи є наркотиком кодеїн. Водночас людина поставила свій підпис під висновками експертизи. Фактично це кримінальна відповідальність".Другий експерт, лікар-токсиколог із 35-річним стажем, не змогла сказати суду, як впливає кодеїн на організм. "Що таке кодеїн і фінобарбетал вона знала, а ось як вони впливають на організм – ні", – дивується Лариса Матвеєва.Третій експерт взагалі виявився не експертом, хоча і ставив свій підпис під документом. "Він сказав, що просто підпис поставив. Так і сказав, мовляв, описочка", – каже адвокатСудмедексперти зізналися, що не були в курсі, як проводиться експрес-тест на наявність наркотиків. За словами адвоката, експрес-смужки опускають у склянку з сечею людини. Кожна смужка розрахована на певну групу наркотиків. "У судовій практиці, якщо такий тест визначив наркотики, і це підтверджується зовнішніми ознаками (а це вже зробила Федірко), то людина визнається такою, яка перебуває у стані наркотичного сп'яніння. А експерти не знали про існування такої методики!" – дивується адвокат.Як з'ясувалося на суді, експерти в своїй роботі використовували методику для трупів. "Вони заявили, що керувалися "Порядком проведення токсикологічної експертизи". Фактично це нормативний акт, який диктує, які зразки потрібно брати, які папери заповнювати. І в додатку там пишеться, що потрібно взяти 100 гр мозку або частину м'язів, щоб визначити чи був у організмі миш'як, наприклад. Але це для трупів, а Зайцева жива. Для живих людей існує інша методика, вона так і називається "Відбір біологічних зразків у живих людей". Фахівці не можуть не знати про це", – підкреслила правозахисник.Наступне засідання планують провести у понеділок, 28 січня. Також найближчим часом захисники перейдуть до дебатів. "Якщо нічого не трапиться, ніхто не захворіє або ще щось, то вирок може бути винесений у лютому", – прогнозує Матвєєва.Нагадаємо, що 8 жовтня 2017 року в центрі Харкова сталася серйозна ДТП. Позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення із іншим авто. У результаті аварії 5 людей загинули, ще одна померла у лікарні й 6 отримали травми різної ступені тяжкості.Суд заарештував обох учасників ДТП – Олену Зайцеву і Геннадія Дронова. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі за статтею 286 КК України ("порушення правил дорожнього руху").19 липня стало відомо, що в справі не можуть знайти ключового свідка – лікаря-нарколога Олену Федірко, яка проводила перше обстеження Зайцевої після аварії і виявила сліди наркотиків у її крові.Додаткова експертиза у справі смертельної ДТП у Харкові встановила, що Олена Зайцева могла встигнути зупинити свій Lexus до зіткнення із автомобілем Геннадія Дронова.

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