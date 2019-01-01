У Рожищі за 3 місяці хочуть побудувати будинок сімейного типу
Сьогодні, 17:23
У Рожищі планують побудувати новий житловий будинок сімейного типу. Об'єкт планують здати в експлуатацію до травня. Замовником цього проекту є Рожищенська міська рада. А будуватиме товариство з обмеженою відповідальністю «Україна інжиніринг». На це з бюджету виділять 5 з половиною мільйонів гривень.
Інформація про закупівлю розміщена на порталі Prozorro, - пише Район.Рожище.
Участь у конкурсі взяло два підприємства ТОВ «Україна Інжиніринг» з Луцького району і ТОВ «Реконбуд» з Нововолинська. Перший підрядник оцінив вартість своїх робіт у 5,5 мільйона гривень, а це на 540 тисяч дешевше, ніж другий учасник торгів.
Договір з переможцем вже укладено, проект виготовлено. Згідно договору ТОВ «Україна Інжиніринг» має почати роботи протягом 5-ти банківських днів з моменту отримання авансових платежів. Станом на сьогодні роботи не розпочато, кошти не надходили.
Будинок сімейного типу мають звести на вулиці Дорошенка у Рожищі. Це мікрорайон за Центральною районною лікарнею. Та найцікавіше, що всі роботи виконавець має завершити за три місяці і вже 30 квітня здати об’єкт в експлуатацію. Разом з тим в договорі прописано, що гарантійний строк експлуатації новобудови становитиме 10 років.
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Інформація про закупівлю розміщена на порталі Prozorro, - пише Район.Рожище.
Участь у конкурсі взяло два підприємства ТОВ «Україна Інжиніринг» з Луцького району і ТОВ «Реконбуд» з Нововолинська. Перший підрядник оцінив вартість своїх робіт у 5,5 мільйона гривень, а це на 540 тисяч дешевше, ніж другий учасник торгів.
Договір з переможцем вже укладено, проект виготовлено. Згідно договору ТОВ «Україна Інжиніринг» має почати роботи протягом 5-ти банківських днів з моменту отримання авансових платежів. Станом на сьогодні роботи не розпочато, кошти не надходили.
Будинок сімейного типу мають звести на вулиці Дорошенка у Рожищі. Це мікрорайон за Центральною районною лікарнею. Та найцікавіше, що всі роботи виконавець має завершити за три місяці і вже 30 квітня здати об’єкт в експлуатацію. Разом з тим в договорі прописано, що гарантійний строк експлуатації новобудови становитиме 10 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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