Волиняни цьогоріч матимуть довгі вихідні, але працюватимуть три суботи





Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА Олександра Савченка.



Робочий день з вівторка 30 квітня перенесуть на суботу 11 травня. Нагадаємо, Великдень у 2018 році в Україні випадає на 28 квітня (неділя), тому вихідний переноситься на понеділок, 29 квітня. У підсумку ж волиняни відпочиватимуть в усі три дні Пасхи.



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Окрім того, робочі дні з понеділка 30 грудня перенесуть на суботу 21 грудня та з вівторка 31 грудня - на суботу 28 грудня. Таким чином, три вихідні мешканці області матимуть й на Новий рік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині визначили графік перенесення робочих днів, аби сповна відзначити Пасху та Новий рік.Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДАРобочий день з вівторка 30 квітня перенесуть на суботу 11 травня. Нагадаємо, Великдень у 2018 році в Україні випадає на 28 квітня (неділя), тому вихідний переноситься на понеділок, 29 квітня. У підсумку ж волиняни відпочиватимуть в усі три дні Пасхи.ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вихідні дні у 2019 році: скільки відпочиватимуть українці Окрім того, робочі дні з понеділка 30 грудня перенесуть на суботу 21 грудня та з вівторка 31 грудня - на суботу 28 грудня. Таким чином, три вихідні мешканці області матимуть й на Новий рік.

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