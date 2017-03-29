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Волиняни цьогоріч матимуть довгі вихідні, але працюватимуть три суботи

Волиняни цьогоріч матимуть довгі вихідні, але працюватимуть три суботи
На Волині визначили графік перенесення робочих днів, аби сповна відзначити Пасху та Новий рік.

Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА Олександра Савченка.

Робочий день з вівторка 30 квітня перенесуть на суботу 11 травня. Нагадаємо, Великдень у 2018 році в Україні випадає на 28 квітня (неділя), тому вихідний переноситься на понеділок, 29 квітня. У підсумку ж волиняни відпочиватимуть в усі три дні Пасхи.

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Окрім того, робочі дні з понеділка 30 грудня перенесуть на суботу 21 грудня та з вівторка 31 грудня - на суботу 28 грудня. Таким чином, три вихідні мешканці області матимуть й на Новий рік.

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Теги: вихідні, свята, відпочинок, вибір редактора
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