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Судитимуть патрульного, який спричинив смертельну аварію на Волині

Судитимуть патрульного, який спричинив смертельну аварію на Волині
Закінчили досудове розслідування щодо водія, який у Ковелі перевищив швидкість та спричинив смертельну ДТП.

Про це повідомили у прес-службі УСБУ у Волинській області

Нагадаємо, ДТП сталась 2 січня 2018 року.

Працівник поліції, який керував «BMW-525» на єврономерах, допустив зіткнення з «ВАЗ-2104», котрий рухався у попутному напрямку.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир пошкодженого автомобіля від отриманих травм загинув на місці події, а водій отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Слідчі Управління СБ України в межах досудового розслідування
зібрали достатню кількістю доказів для обвинувачення патрульного
поліцейського у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження направлені до суду. До обвинуваченого застосували запобіжний захід – особисте зобов’язання.
Судитимуть патрульного, який спричинив смертельну аварію на Волині
Судитимуть патрульного, який спричинив смертельну аварію на Волині
Судитимуть патрульного, який спричинив смертельну аварію на Волині

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Теги: суд, Волинь, патрульний, ДТП, аварія, смерть
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