Судитимуть патрульного, який спричинив смертельну аварію на Волині
Сьогодні, 16:05
Закінчили досудове розслідування щодо водія, який у Ковелі перевищив швидкість та спричинив смертельну ДТП.
Про це повідомили у прес-службі УСБУ у Волинській області
Нагадаємо, ДТП сталась 2 січня 2018 року.
Працівник поліції, який керував «BMW-525» на єврономерах, допустив зіткнення з «ВАЗ-2104», котрий рухався у попутному напрямку.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир пошкодженого автомобіля від отриманих травм загинув на місці події, а водій отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Слідчі Управління СБ України в межах досудового розслідування
зібрали достатню кількістю доказів для обвинувачення патрульного
поліцейського у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження направлені до суду. До обвинуваченого застосували запобіжний захід – особисте зобов’язання.
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Про це повідомили у прес-службі УСБУ у Волинській області
Нагадаємо, ДТП сталась 2 січня 2018 року.
Працівник поліції, який керував «BMW-525» на єврономерах, допустив зіткнення з «ВАЗ-2104», котрий рухався у попутному напрямку.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир пошкодженого автомобіля від отриманих травм загинув на місці події, а водій отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Слідчі Управління СБ України в межах досудового розслідування
зібрали достатню кількістю доказів для обвинувачення патрульного
поліцейського у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження направлені до суду. До обвинуваченого застосували запобіжний захід – особисте зобов’язання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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