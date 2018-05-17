Судитимуть патрульного, який спричинив смертельну аварію на Волині





Про це повідомили у прес-службі УСБУ у Волинській області



Нагадаємо,



Працівник поліції, який керував «BMW-525» на єврономерах, допустив зіткнення з «ВАЗ-2104», котрий рухався у попутному напрямку.



Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир пошкодженого автомобіля від отриманих травм загинув на місці події, а водій отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.



Слідчі Управління СБ України в межах досудового розслідування

зібрали достатню кількістю доказів для обвинувачення патрульного

поліцейського у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження направлені до суду. До обвинуваченого застосували запобіжний захід – особисте зобов’язання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Закінчили досудове розслідування щодо водія, який у Ковелі перевищив швидкість та спричинив смертельну ДТП.Про це повідомили у прес-службі УСБУ у Волинській областіНагадаємо, ДТП сталась 2 січня 2018 року Працівник поліції, який керував «BMW-525» на єврономерах, допустив зіткнення з «ВАЗ-2104», котрий рухався у попутному напрямку.Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир пошкодженого автомобіля від отриманих травм загинув на місці події, а водій отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.Слідчі Управління СБ України в межах досудового розслідуваннязібрали достатню кількістю доказів для обвинувачення патрульногополіцейського у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження направлені до суду. До обвинуваченого застосували запобіжний захід – особисте зобов’язання.

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