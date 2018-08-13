Волинські податківці вилучили понад 2500 пляшок сурогатного шампанського

У Луцьку працівники податкової міліції вилучили фальсифікат на суму 800 гривень.Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.Фіскали, отримавши інформацію про можливе незаконне транспортування алкогольних напоїв, у взаємодії з працівниками патрульної поліції ГУНП у Волинській області зупинили та провели обстеження автомобіля марки Merсedes Sprinter.В ході з’ясування обставин встановили, що 2 640 пляшок винного ігристого напою італійського виробництва транспортувалося на підставі документів, що містять ознаки підробки, у зв’язку з чим шампанське вилучено.Одночасно, податкова міліція Волині провела обстеження гаражного приміщення одного з кооперативів обласного центру, де виявили місце накопичення незаконного підакцизу.Відтак, 1 200 літрів рідини з характерним запахом спирту та 143 пляшки готових лікеро-горілчаних виробів без марок акцизного податку встановленого зразка правоохоронці вилучили.Згідно попередньої оцінки вартість вилученого майна становить майже 800 тисяч гривень.Наразі вирішується питання про статус вилучених товарно-матеріальних цінностей, а також проводиться весь комплекс заходів з метою встановлення осіб причетних до такої незаконної діяльності.