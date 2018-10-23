Волинянка отримала відзнаку від Президента
Сьогодні, 16:20
Волинська область посідає друге місце серед областей України за кількістю інклюзивних класів у школах.
Тож сьогодні, 25 січня 2019 року, Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко під час Всеукраїнської звітної конференції з інклюзивної освіти відзначили волинянку Тамару Мазурик, - інформує прес-служба Волинської ОДА.
Слід зазначити, що впровадження інклюзивної освіти в Україні розпочалося не так давно. Реформа інклюзії вже принесла значні позитивні зміни в системі освіти. Перш за все, ці зміни спостерігаються у ставленні людей до дітей з особливими потребами.
Отож, Марина Порошенко під час Всеукраїнської звітної конференції подякувала всім однодумцям, які долучилися до впровадження інклюзії в Україні. А по її завершенню разом із Главою держави вручили іменні «Подяки» за активну співпрацю у питанні соціалізації дітей з особливими освітніми потребами та цінний внесок у запровадження інклюзивної освіти в Україні.
Відповідну нагороду отримала й представниця Волинської області – директор Волинського обласного центру підтримки інклюзивної освіти Тамара Мазурик.
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Тож сьогодні, 25 січня 2019 року, Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко під час Всеукраїнської звітної конференції з інклюзивної освіти відзначили волинянку Тамару Мазурик, - інформує прес-служба Волинської ОДА.
Слід зазначити, що впровадження інклюзивної освіти в Україні розпочалося не так давно. Реформа інклюзії вже принесла значні позитивні зміни в системі освіти. Перш за все, ці зміни спостерігаються у ставленні людей до дітей з особливими потребами.
Отож, Марина Порошенко під час Всеукраїнської звітної конференції подякувала всім однодумцям, які долучилися до впровадження інклюзії в Україні. А по її завершенню разом із Главою держави вручили іменні «Подяки» за активну співпрацю у питанні соціалізації дітей з особливими освітніми потребами та цінний внесок у запровадження інклюзивної освіти в Україні.
Відповідну нагороду отримала й представниця Волинської області – директор Волинського обласного центру підтримки інклюзивної освіти Тамара Мазурик.
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