Норкова ферма на Волині: тварин годуватимуть кишками, а їх трупи зберігатимуть в холодильниках
Сьогодні, 16:32
Розповіли про деталі утримання ферми для вирощення норок, яку запланували побудувати у Рожищенському районі Волині.
Про це інформує Перший.
Нагадаємо, у селі Підгірне Рожищенського району планують відкривати хутряну звіроферму. Там розводитимуть норок, із яких робитимуть шуби.
Норок планують годувати курячими кишками, а в період спарювання – рибою.
Гній з кліток тварин скидатимуть у гноєсховища – залізобетонні конструкції об’ємом 430 метрів кубічних. Передбачається, що за рік буде 90 метрів кубічних гною. Його витримуватимуть шість місяців у сховищі, а потому – вивозитимуть на поля.
Трупи тварин зберігатимуть у холодильниках, а утилізовуватимуть на Костопільській філії "Укрветсанзаводу".
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Про це інформує Перший.
Нагадаємо, у селі Підгірне Рожищенського району планують відкривати хутряну звіроферму. Там розводитимуть норок, із яких робитимуть шуби.
Норок планують годувати курячими кишками, а в період спарювання – рибою.
Гній з кліток тварин скидатимуть у гноєсховища – залізобетонні конструкції об’ємом 430 метрів кубічних. Передбачається, що за рік буде 90 метрів кубічних гною. Його витримуватимуть шість місяців у сховищі, а потому – вивозитимуть на поля.
Трупи тварин зберігатимуть у холодильниках, а утилізовуватимуть на Костопільській філії "Укрветсанзаводу".
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