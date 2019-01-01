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Норкова ферма на Волині: тварин годуватимуть кишками, а їх трупи зберігатимуть в холодильниках

Норкова ферма на Волині: тварин годуватимуть кишками, а їх трупи зберігатимуть в холодильниках
Розповіли про деталі утримання ферми для вирощення норок, яку запланували побудувати у Рожищенському районі Волині.

Про це інформує Перший.

Нагадаємо, у селі Підгірне Рожищенського району планують відкривати хутряну звіроферму. Там розводитимуть норок, із яких робитимуть шуби.

Норок планують годувати курячими кишками, а в період спарювання – рибою.

Гній з кліток тварин скидатимуть у гноєсховища – залізобетонні конструкції об’ємом 430 метрів кубічних. Передбачається, що за рік буде 90 метрів кубічних гною. Його витримуватимуть шість місяців у сховищі, а потому – вивозитимуть на поля.

Трупи тварин зберігатимуть у холодильниках, а утилізовуватимуть на Костопільській філії "Укрветсанзаводу".


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Теги: норкова ферма, Волинь
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