Норкова ферма на Волині: тварин годуватимуть кишками, а їх трупи зберігатимуть в холодильниках





Про це інформує



Нагадаємо, у селі Підгірне Рожищенського району



Норок планують годувати курячими кишками, а в період спарювання – рибою.



Гній з кліток тварин скидатимуть у гноєсховища – залізобетонні конструкції об’ємом 430 метрів кубічних. Передбачається, що за рік буде 90 метрів кубічних гною. Його витримуватимуть шість місяців у сховищі, а потому – вивозитимуть на поля.



Трупи тварин зберігатимуть у холодильниках, а утилізовуватимуть на Костопільській філії "Укрветсанзаводу".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про деталі утримання ферми для вирощення норок, яку запланували побудувати у Рожищенському районі Волині.Про це інформує Перший Нагадаємо, у селі Підгірне Рожищенського району планують відкривати хутряну звіроферму . Там розводитимуть норок, із яких робитимуть шуби.Норок планують годувати курячими кишками, а в період спарювання – рибою.Гній з кліток тварин скидатимуть у гноєсховища – залізобетонні конструкції об’ємом 430 метрів кубічних. Передбачається, що за рік буде 90 метрів кубічних гною. Його витримуватимуть шість місяців у сховищі, а потому – вивозитимуть на поля.Трупи тварин зберігатимуть у холодильниках, а утилізовуватимуть на Костопільській філії "Укрветсанзаводу".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію