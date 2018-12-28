вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

KAZKA розсекретила назву пісні для Нацвідбору на Євробачення-2019

KAZKA розсекретила назву пісні для Нацвідбору на Євробачення-2019
На сторінці колективу в Instagram з'явився допис, в якому музиканти розкрили назву конкурсної композиції.

Гурт KAZKA розповів, як називається пісня, з якою він боротиметься за право представляти нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019, - пише Уніан.

На сторінці колективу в Instagram з'явився допис, в якому музиканти розкрили назву конкурсної композиції.

"Ми знаємо, що ви з нетерпінням чекаєте на прем'єру нашої конкурсної пісні. Піділлємо масла в вогонь! Ваші припущення, про що пісня APART?", - сказано в повідомленні.

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019 відбудеться 14, 16 і 18 травня. Приймати конкурс буде Тель-Авів і зараз у місті йде активна підготовка до події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Євробачення, нацвідбір
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни цьогоріч матимуть довгі вихідні, але працюватимуть три суботи
На Волині планують відкрити ферму, де розводитимуть норок на шуби
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рожищі за 3 місяці хочуть побудувати будинок сімейного типу
Сьогодні, 17:23
Волинь отримає понад 230 мільйонів з Державного фонду регіонального розвитку
Сьогодні, 17:13
KAZKA розсекретила назву пісні для Нацвідбору на Євробачення-2019
Сьогодні, 17:06
«Я не збираюся тут вічно бути»: Саганюк більше не піде в мери Володимира-Волинського
Сьогодні, 16:41
Норкова ферма на Волині: тварин годуватимуть кишками, а їх трупи зберігатимуть в холодильниках
Сьогодні, 16:32
Схожі новини
Оголосили склад журі у нацвідборі на Євробачення 2019 Оголосили склад журі у нацвідборі на Євробачення 2019
28 грудень, 2018, 19:31
Ізраїль представив логотип Євробачення-2019 Ізраїль представив логотип Євробачення-2019
08 січень, 19:33
Стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні Стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні
10 вересень, 2018, 16:11
«Щось дивне»: як звучить вокал Самойлової без музики «Щось дивне»: як звучить вокал Самойлової без музики
12 травень, 2018, 19:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Перемоги – стихійна парковка
Сьогодні, 17:39
 0
На Волині вже зареєстрували 9 тисяч авто з-за кордону
Сьогодні, 17:26
 0
У Рожищі за 3 місяці хочуть побудувати будинок сімейного типу
Сьогодні, 17:23
 0
Волинь отримає понад 230 мільйонів з Державного фонду регіонального розвитку
Сьогодні, 17:13
 0
KAZKA розсекретила назву пісні для Нацвідбору на Євробачення-2019
Сьогодні, 17:06
 0
Медіа
відео
1/8