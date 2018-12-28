KAZKA розсекретила назву пісні для Нацвідбору на Євробачення-2019





Гурт KAZKA розповів, як називається пісня, з якою він боротиметься за право представляти нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019, - пише



На сторінці колективу в Instagram з'явився допис, в якому музиканти розкрили назву конкурсної композиції.



"Ми знаємо, що ви з нетерпінням чекаєте на прем'єру нашої конкурсної пісні. Піділлємо масла в вогонь! Ваші припущення, про що пісня APART?", - сказано в повідомленні.



Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019 відбудеться 14, 16 і 18 травня. Приймати конкурс буде Тель-Авів і зараз у місті йде активна підготовка до події.

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