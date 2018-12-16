У Луцьку на Перемоги – стихійна парковка

У Луцьку скаржаться на стихійну парковку, яка утворилася на проспекті Перемоги.Про це у спільноті Луцьк то є Луцьк повідомила"Неодноразово ставала свідком свавілля на даній вулиці, автомобілі знайшли зручну «стоянку», причому вони їдуть собі спокійно як по трасі, практично по ногах людей. А поряд відділення поліції (вул. Грибоєдова) Сьогоднішня ж ситуація просто вбила. Працівник поліції спостерігає, як машини їдуть по пішохідному переході не помічаючи, що люди переходять дорогу", - розповіла вона."Скільки цей безлад ще буде тривати? Для чого нам поліція в місті і на що дивиться влада?" - обурюється дівчина.