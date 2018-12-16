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У Луцьку на Перемоги – стихійна парковка

У Луцьку на Перемоги – стихійна парковка
У Луцьку скаржаться на стихійну парковку, яка утворилася на проспекті Перемоги.

Про це у спільноті Луцьк то є Луцьк повідомила Віта Ткачук.

"Неодноразово ставала свідком свавілля на даній вулиці, автомобілі знайшли зручну «стоянку», причому вони їдуть собі спокійно як по трасі, практично по ногах людей. А поряд відділення поліції (вул. Грибоєдова) Сьогоднішня ж ситуація просто вбила. Працівник поліції спостерігає, як машини їдуть по пішохідному переході не помічаючи, що люди переходять дорогу", - розповіла вона.

"Скільки цей безлад ще буде тривати? Для чого нам поліція в місті і на що дивиться влада?" - обурюється дівчина.

У Луцьку на Перемоги – стихійна парковка

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Теги: Луцьк, дороги, парковка
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Коментарі 1
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Самі хотіли щоб по закону діяли.
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