На Волині вже зареєстрували 9 тисяч авто з-за кордону
Сьогодні, 17:26
У 4 рази зросла кількість клієнтів сервісних центрів МВС Волинської області, які реєструють авто, ввезені з-за кордону.
Про це повідомили у прес-службі РСЦ МВС у Волинській області.
Більше 9 тисяч відвідувачів вже отримали українські номерні знаки, позбувшись закордонних за минулі 2 місяці.
Зокрема, за період 25.11.2018-25.01.2019 зареєстрували 9 087 транспортних засобів, ввезених з-за кордону.
Для порівняння за аналогічний період минулого року ця цифра складала 2 126 транспортних засобів.
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Про це повідомили у прес-службі РСЦ МВС у Волинській області.
Більше 9 тисяч відвідувачів вже отримали українські номерні знаки, позбувшись закордонних за минулі 2 місяці.
Зокрема, за період 25.11.2018-25.01.2019 зареєстрували 9 087 транспортних засобів, ввезених з-за кордону.
Для порівняння за аналогічний період минулого року ця цифра складала 2 126 транспортних засобів.
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