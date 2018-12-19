На Волині вже зареєстрували 9 тисяч авто з-за кордону





Про це повідомили у прес-службі РСЦ МВС у Волинській області.



Більше 9 тисяч відвідувачів вже отримали українські номерні знаки, позбувшись закордонних за минулі 2 місяці.



Зокрема, за період 25.11.2018-25.01.2019 зареєстрували 9 087 транспортних засобів, ввезених з-за кордону.



Для порівняння за аналогічний період минулого року ця цифра складала 2 126 транспортних засобів.

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