Скандальна Дана Новарчук звозить до Луцька бродячих собак з інших міст України, – петиція

Дана Новарчук.



Про це у Єдиній системі місцевих петицій Надія Хмара.



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За її словами, після зміни керівництва Луцького КП «Ласка», колишній директор Новарчук Б.Б. за допомогою своєї новоствореної ГО «Порятунок чотирилапих» почала заключати Договори на відлов, стерилізацію і вакцинацію безпритульних тварин в інших містах не тільки Волинської області, але і всієї України.



"Вже неодноразово у м. Луцьку були помічені чужі тварини з інших міст, яких впізнали волонтери. За цими тваринками приїздили волонтери і позабирали назад у свої міста. До речі, собаки були нестерилізовані. Останній викривальний випадок – песик Бім зі Славути (Хмельницька область). Причетність до цього песика підтвердила і сама Новарчук Б.Б. на своїй сторінці у Фейсбук. Можливо діє якийсь Акційний чартерний маршрут для тварин з інших регіонів саме у Луцьк? Не знаємо! Але ця тваринка 1,5 місяці бігала вулицями обласного центру Волині і була до того ж некастрована. Це, можливо пов’язано з тим, що у Договорах прописаний пункт про повернення тварин на попереднє місце перебування або без такого повернення, з наданням Виконавцю права самостійно визначити подальшу долю тварин. Тобто за бюджетний кошт ГО «Порятунок чотирилапих» просто звозить велику кількість безпритульних тварин в обласний центр Волині", - йдеться у петиції.



Таким чином, пише авторка петиції, згадана ГО «Порятунок чотирилапих» і її керівник Новарчук Б.Б. своїми діями "погіршують і так непросту ситуацію з безпритульними тваринами у м. Луцьк, збільшуючи їх кількість у геометричній прогресії; піддають небезпеці життя та здоров’я цих невинних собак, а також провокують збільшення аварійної ситуації на дорогах міста, адже тварини на новому місці поводять себе розгублено. Крім того, перевозячи невакцинованих тварин з одного регіону в інший, без необхідного терміну карантинування, ГО сприяє загрозі розповсюдження зоонозних хвороб, які є небезпечними як для життя тварин, так і для життя лучан та може призвести до спалахів сказу".



"Крім того, ГО «Порятунок чотирилапих» має виконувати умови щодо реєстрації тварин, які віддаються, а саме – вони всі мають бути зареєстровані у системі Animal-ID. Жодна тварина не зареєстрована в цій системі.

Згідно Договорів, укладених між ГО «Порятунок чотирилапих» та КП «Славутське житлово-комунальне об’єднання», Виконавець, тобто ГО під керівництвом Новарчук Б.Б., має право НЕ ПОВЕРТАТИ тварин на місце вилову. Тобто, м. Славута вирішує свої проблеми за рахунок безпеки Луцької громади.



Враховуючи вищенаведені факти, вимагаємо від місцевої влади та правоохоронних органів міста Луцька втрутитись в дану ситуацію і навести лад в діяльності зазначеної ГО «Порятунок чотирилапих» та її членів, адже навіть Держпродспоживслужба у Волинській області не хоче і не намагається проконтролювати діяльність вищезазначеної ГО, чим сама сприяє погіршенню ситуації у м. Луцьку з безпритульними тваринами. Крім того, звертаємось до депутатів Луцької міської ради, щоб вони звернулися з офіційним зверненням до місцевих та селищних рад інших регіонів України з вимогою не вирішувати свої проблеми за рахунок лучан. Зробіть все від Вас можливе аби надалі Договори у такому вигляді та такого плану не заключались", - зазначила Надія Хмара.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять розібратися з діяльністю ГО «Порятунок чотирилапих», яку очолює скандальна зоозахисницяПро це у Єдиній системі місцевих петицій написала За її словами, після зміни керівництва Луцького КП «Ласка», колишній директор Новарчук Б.Б. за допомогою своєї новоствореної ГО «Порятунок чотирилапих» почала заключати Договори на відлов, стерилізацію і вакцинацію безпритульних тварин в інших містах не тільки Волинської області, але і всієї України."Вже неодноразово у м. Луцьку були помічені чужі тварини з інших міст, яких впізнали волонтери. За цими тваринками приїздили волонтери і позабирали назад у свої міста. До речі, собаки були нестерилізовані. Останній викривальний випадок – песик Бім зі Славути (Хмельницька область). Причетність до цього песика підтвердила і сама Новарчук Б.Б. на своїй сторінці у Фейсбук. Можливо діє якийсь Акційний чартерний маршрут для тварин з інших регіонів саме у Луцьк? Не знаємо! Але ця тваринка 1,5 місяці бігала вулицями обласного центру Волині і була до того ж некастрована. Це, можливо пов’язано з тим, що у Договорах прописаний пункт про повернення тварин на попереднє місце перебування або без такого повернення, з наданням Виконавцю права самостійно визначити подальшу долю тварин. Тобто за бюджетний кошт ГО «Порятунок чотирилапих» просто звозить велику кількість безпритульних тварин в обласний центр Волині", - йдеться у петиції.Таким чином, пише авторка петиції, згадана ГО «Порятунок чотирилапих» і її керівник Новарчук Б.Б. своїми діями "погіршують і так непросту ситуацію з безпритульними тваринами у м. Луцьк, збільшуючи їх кількість у геометричній прогресії; піддають небезпеці життя та здоров’я цих невинних собак, а також провокують збільшення аварійної ситуації на дорогах міста, адже тварини на новому місці поводять себе розгублено. Крім того, перевозячи невакцинованих тварин з одного регіону в інший, без необхідного терміну карантинування, ГО сприяє загрозі розповсюдження зоонозних хвороб, які є небезпечними як для життя тварин, так і для життя лучан та може призвести до спалахів сказу"."Крім того, ГО «Порятунок чотирилапих» має виконувати умови щодо реєстрації тварин, які віддаються, а саме – вони всі мають бути зареєстровані у системі Animal-ID. Жодна тварина не зареєстрована в цій системі.Згідно Договорів, укладених між ГО «Порятунок чотирилапих» та КП «Славутське житлово-комунальне об’єднання», Виконавець, тобто ГО під керівництвом Новарчук Б.Б., має право НЕ ПОВЕРТАТИ тварин на місце вилову. Тобто, м. Славута вирішує свої проблеми за рахунок безпеки Луцької громади.Враховуючи вищенаведені факти, вимагаємо від місцевої влади та правоохоронних органів міста Луцька втрутитись в дану ситуацію і навести лад в діяльності зазначеної ГО «Порятунок чотирилапих» та її членів, адже навіть Держпродспоживслужба у Волинській області не хоче і не намагається проконтролювати діяльність вищезазначеної ГО, чим сама сприяє погіршенню ситуації у м. Луцьку з безпритульними тваринами. Крім того, звертаємось до депутатів Луцької міської ради, щоб вони звернулися з офіційним зверненням до місцевих та селищних рад інших регіонів України з вимогою не вирішувати свої проблеми за рахунок лучан. Зробіть все від Вас можливе аби надалі Договори у такому вигляді та такого плану не заключались", - зазначила Надія Хмара.

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