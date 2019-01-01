Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 26 і 27 січня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу в регіоні можливий невеликий сніг. У неділю у Луцьку,
Любешеві, Володимирі-Волинському, Маневичах, Ковелі, Світязі -
без опадів.
Температура повітря вночі від -14 до -7 градусів, удень до -7…-3.
Вітер південний, південно-західний, південно-східний і західний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо.
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У суботу в регіоні можливий невеликий сніг. У неділю у Луцьку,
Любешеві, Володимирі-Волинському, Маневичах, Ковелі, Світязі -
без опадів.
Температура повітря вночі від -14 до -7 градусів, удень до -7…-3.
Вітер південний, південно-західний, південно-східний і західний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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