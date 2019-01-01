вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 26 і 27 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 26 і 27 січня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу в регіоні можливий невеликий сніг. У неділю у Луцьку,
Любешеві, Володимирі-Волинському, Маневичах, Ковелі, Світязі -
без опадів.

Температура повітря вночі від -14 до -7 градусів, удень до -7…-3.

Вітер південний, південно-західний, південно-східний і західний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни цьогоріч матимуть довгі вихідні, але працюватимуть три суботи
На Волині планують відкрити ферму, де розводитимуть норок на шуби
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Промені виступить театр «Чорний квадрат»*
Сьогодні, 20:43
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 26 і 27 січня
Сьогодні, 20:00
60 років кохання: у Мінюсті розповіли про рекордний ювілей весілля
Сьогодні, 19:43
На Волині учні можуть складати ЗНО з біології шрифтом Брайля
Сьогодні, 19:31
У Луцьку відкрили виставку самобутньої художниці. ФОТО
Сьогодні, 19:16
Схожі новини
Погода на вихідні: синоптики радять готуватись до негоди Погода на вихідні: синоптики радять готуватись до негоди
Сьогодні, 11:52
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 25 січня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 25 січня
24 січень, 20:00
На Волинь йде потепління На Волинь йде потепління
24 січень, 15:26
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 січня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 січня
22 січень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Промені виступить театр «Чорний квадрат»*
Сьогодні, 20:43
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 26 і 27 січня
Сьогодні, 20:00
 0
60 років кохання: у Мінюсті розповіли про рекордний ювілей весілля
Сьогодні, 19:43
 0
На Волині учні можуть складати ЗНО з біології шрифтом Брайля
Сьогодні, 19:31
 0
У Луцьку відкрили виставку самобутньої художниці. ФОТО
Сьогодні, 19:16
 0
Медіа
відео
1/8