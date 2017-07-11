вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Новий поїзд дорогою з Луцька на Львів зупинятиметься 6 разів

Новий поїзд дорогою з Луцька на Львів зупинятиметься 6 разів
Львівська залізниця збільшила кількість зупинок на шляху прямування приміського швидкісного поїзда №7004/7003 сполученням Львів – Ківерці – Львів.

Про це розповіли у Львівській залізниці.

Починаючи з 25 січня 2019 року поїзд №7004 Львів – Ківерці відправляється зі Львова та курсує до станції Підзамче згідно з діючим розкладом, Підзамче 17:40-17:42, Сапіжанка 18:30-18:32, Кам`янка Бузька 18:37-18:39, Радехів 19:22-19:24, Стоянів 19:47-19:50, Горохiв 20:12-20:14, Луцьк 21:45-22:00, прибуття у Кiверцi 22:15.

Починаючи з 26 січня цього року поїзд №7003 Кiверцi–Львів відправлятиметься з Ківерців о 05:13 (замість 05:16), Луцьк 05:28-05:33, Горохiв 06:57-06:58, Стоянiв 07:16-07:17, Радехів 07:39-07:40, Кам`янка Бузька 08:19-08:20, Сапіжанка 08:25-08:26, Підзамче 09:13-09:15, прибуття у Львів 09:28.

Нагадаємо, що у зв’язку зі зміною рухомого складу, регіональний поїзд №811/812 сполученням Львів – Ківерці – Львів із 21 січня 2019 року переведели в розряд приміських швидкісних поїздів із присвоєнням №7004/7003.

Крім того, Львівська залізниця інформує про зміни у розкладі руху інших приміських поїздів, що відбулися із 25 січня 2019 року.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині 7 поїздів змінять розклад руху

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поїзд, Львівська залізниця, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни цьогоріч матимуть довгі вихідні, але працюватимуть три суботи
На Волині планують відкрити ферму, де розводитимуть норок на шуби
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Новий поїзд дорогою з Луцька на Львів зупинятиметься 6 разів
Сьогодні, 19:10
У ТРЦ «ПортCity» можна виграти путівку до Таїланду*
Сьогодні, 19:00
На Волині зіллються два РАЦСи
Сьогодні, 18:45
У Луцьку попрощалися з першим ректором Волинського державного університету імені Лесі Українки
Сьогодні, 18:40
У Варшаві автомати з продажу квитків «заговорять» українською
Сьогодні, 18:33
Схожі новини
На Волині 7 поїздів змінять розклад руху На Волині 7 поїздів змінять розклад руху
22 січень, 12:53
З Луцька до Львова тепер буде їздити новий поїзд З Луцька до Львова тепер буде їздити новий поїзд
22 січень, 12:14
Потяг у Луцьку переїхав людину Потяг у Луцьку переїхав людину
11 липень, 2017, 18:04
«Львівська залізниця» вимагає від Луцької міськради 30 мільйонів «Львівська залізниця» вимагає від Луцької міськради 30 мільйонів
30 травень, 2017, 18:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Новий поїзд дорогою з Луцька на Львів зупинятиметься 6 разів
Сьогодні, 19:10
 0
У ТРЦ «ПортCity» можна виграти путівку до Таїланду*
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині зіллються два РАЦСи
Сьогодні, 18:45
 0
У Луцьку попрощалися з першим ректором Волинського державного університету імені Лесі Українки
Сьогодні, 18:40
 0
У Варшаві автомати з продажу квитків «заговорять» українською
Сьогодні, 18:33
 0
Медіа
відео
1/8