Новий поїзд дорогою з Луцька на Львів зупинятиметься 6 разів
Сьогодні, 19:10
Львівська залізниця збільшила кількість зупинок на шляху прямування приміського швидкісного поїзда №7004/7003 сполученням Львів – Ківерці – Львів.
Про це розповіли у Львівській залізниці.
Починаючи з 25 січня 2019 року поїзд №7004 Львів – Ківерці відправляється зі Львова та курсує до станції Підзамче згідно з діючим розкладом, Підзамче 17:40-17:42, Сапіжанка 18:30-18:32, Кам`янка Бузька 18:37-18:39, Радехів 19:22-19:24, Стоянів 19:47-19:50, Горохiв 20:12-20:14, Луцьк 21:45-22:00, прибуття у Кiверцi 22:15.
Починаючи з 26 січня цього року поїзд №7003 Кiверцi–Львів відправлятиметься з Ківерців о 05:13 (замість 05:16), Луцьк 05:28-05:33, Горохiв 06:57-06:58, Стоянiв 07:16-07:17, Радехів 07:39-07:40, Кам`янка Бузька 08:19-08:20, Сапіжанка 08:25-08:26, Підзамче 09:13-09:15, прибуття у Львів 09:28.
Нагадаємо, що у зв’язку зі зміною рухомого складу, регіональний поїзд №811/812 сполученням Львів – Ківерці – Львів із 21 січня 2019 року переведели в розряд приміських швидкісних поїздів із присвоєнням №7004/7003.
Крім того, Львівська залізниця інформує про зміни у розкладі руху інших приміських поїздів, що відбулися із 25 січня 2019 року.
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Про це розповіли у Львівській залізниці.
Починаючи з 25 січня 2019 року поїзд №7004 Львів – Ківерці відправляється зі Львова та курсує до станції Підзамче згідно з діючим розкладом, Підзамче 17:40-17:42, Сапіжанка 18:30-18:32, Кам`янка Бузька 18:37-18:39, Радехів 19:22-19:24, Стоянів 19:47-19:50, Горохiв 20:12-20:14, Луцьк 21:45-22:00, прибуття у Кiверцi 22:15.
Починаючи з 26 січня цього року поїзд №7003 Кiверцi–Львів відправлятиметься з Ківерців о 05:13 (замість 05:16), Луцьк 05:28-05:33, Горохiв 06:57-06:58, Стоянiв 07:16-07:17, Радехів 07:39-07:40, Кам`янка Бузька 08:19-08:20, Сапіжанка 08:25-08:26, Підзамче 09:13-09:15, прибуття у Львів 09:28.
Нагадаємо, що у зв’язку зі зміною рухомого складу, регіональний поїзд №811/812 сполученням Львів – Ківерці – Львів із 21 січня 2019 року переведели в розряд приміських швидкісних поїздів із присвоєнням №7004/7003.
Крім того, Львівська залізниця інформує про зміни у розкладі руху інших приміських поїздів, що відбулися із 25 січня 2019 року.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині 7 поїздів змінять розклад руху
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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