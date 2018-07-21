60 років кохання: у Мінюсті розповіли про рекордний ювілей весілля





Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко під час візиту на Харківщину, передає



"У практиці відділів ДРАЦС був випадок, коли нареченим було 82 та 84 роки, і вони святкували 60-річний ювілей сім’ї, або Діамантове весілля", - повідомив Петренко.



За його словами, послугу "Ювілейне весілля" Міністерство юстиції почало активно запроваджувати минулого року. Завдяки їй, будь-яка сімейна пара, не зважаючи на те, прожили вони в шлюбі 1 рік чи 50 років, може замовити церемонію повторного одруження.



У 2018 році нею скористались 549 сімейних пар. За його словами, послуга вже надається відділами державної реєстрації актів цивільного стану по всій країні. При цьому її вартість становить від 176 гривень і залежить від того, якими додатковими сервісами хочуть скористатися закохані.



Сьогодні, 25 січня, у Харкові міністр особисто провів повторну весільну церемонію для Забави Олександра Петровича та Забави Лідії Олександрівни, які прожили разом вже 50 років, виростили сина та допомагають виховувати онука.



Минулого 2018 року відділи державної реєстрації актів цивільного стану провели 549 обрядів ювілейних весіль, під час яких сімейні пари повторюють обряд одруження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У практиці відділів державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) був випадок, коли наречені 82 і 84 років відсвяткували 60-ту річницю весілля за допомогою послуги "Ювілейне весілля".Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко під час візиту на Харківщину, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінюсту."У практиці відділів ДРАЦС був випадок, коли нареченим було 82 та 84 роки, і вони святкували 60-річний ювілей сім’ї, або Діамантове весілля", - повідомив Петренко.За його словами, послугу "Ювілейне весілля" Міністерство юстиції почало активно запроваджувати минулого року. Завдяки їй, будь-яка сімейна пара, не зважаючи на те, прожили вони в шлюбі 1 рік чи 50 років, може замовити церемонію повторного одруження.У 2018 році нею скористались 549 сімейних пар. За його словами, послуга вже надається відділами державної реєстрації актів цивільного стану по всій країні. При цьому її вартість становить від 176 гривень і залежить від того, якими додатковими сервісами хочуть скористатися закохані.Сьогодні, 25 січня, у Харкові міністр особисто провів повторну весільну церемонію для Забави Олександра Петровича та Забави Лідії Олександрівни, які прожили разом вже 50 років, виростили сина та допомагають виховувати онука.Минулого 2018 року відділи державної реєстрації актів цивільного стану провели 549 обрядів ювілейних весіль, під час яких сімейні пари повторюють обряд одруження.

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