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У ТРЦ «ПортCity» – ярмарок до Дня закоханих*

У ТРЦ «ПортCity» – ярмарок до Дня закоханих*
У ТРЦ «ПортCity» 9-10 лютого відбудеться Handmade ярмарок до Дня закоханих.

Про це повідомляють організатори заходу.

В ТРЦ гарантують, що кожен знайде ексклюзивний подарунок, який здивує Вашу кохану людину. Речі ручної роботи випромінюють особливу енергетику.

Обирайте найкраще у подарунок для своєї другої половинки у ТРЦ «ПортCity»!

Вас чекають на ярмарку до Дня закоханих 9 та 10 лютого з 10 години на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity»!

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Теги: ТРЦ «ПортCity», Луцьк
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