У ТРЦ «ПортCity» – ярмарок до Дня закоханих*





Про це повідомляють організатори заходу.



В ТРЦ гарантують, що кожен знайде ексклюзивний подарунок, який здивує Вашу кохану людину. Речі ручної роботи випромінюють особливу енергетику.



Обирайте найкраще у подарунок для своєї другої половинки у ТРЦ «ПортCity»!



Вас чекають на ярмарку до Дня закоханих 9 та 10 лютого з 10 години на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity»!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ТРЦ «ПортCity» 9-10 лютого відбудеться Handmade ярмарок до Дня закоханих.Про це повідомляють організатори заходу.В ТРЦ гарантують, що кожен знайде ексклюзивний подарунок, який здивує Вашу кохану людину. Речі ручної роботи випромінюють особливу енергетику.Обирайте найкраще у подарунок для своєї другої половинки у ТРЦ «ПортCity»!Вас чекають на ярмарку до Дня закоханих 9 та 10 лютого з 10 години на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity»!

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