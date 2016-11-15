У райцентрі на Волині – брак двірників
Сьогодні, 02:16
Для прибирання вулиць Володимира-Волинського потрібно 45 двірників, а працює лише 19.
Про це на своєму звіті повідомив мер міста Петро Саганюк, - повідомляє ВолиньUA.
- Проблема з проблем. Взяли водія на сміттєвоз на зарплату 10-12 тисяч. Поробив тиждень-два, навчився управляти важелем і зразу до братів через кордон, - розповів Саганюк.
До слова, у Луцьку на одного двірника приходиться близько гектара території для прибирання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своєму звіті повідомив мер міста Петро Саганюк, - повідомляє ВолиньUA.
- Проблема з проблем. Взяли водія на сміттєвоз на зарплату 10-12 тисяч. Поробив тиждень-два, навчився управляти важелем і зразу до братів через кордон, - розповів Саганюк.
До слова, у Луцьку на одного двірника приходиться близько гектара території для прибирання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У райцентрі на Волині – брак двірників
Сьогодні, 02:16
У США в парку алігатори вмерзли в лід. ВІДЕО
Сьогодні, 00:31
26 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Лучанам розкажуть, як отримати кредит на житло з вигідними умовами
25 січень, 23:15
У Луцьку – пожежа, один чоловік отруївся чадним газом. ФОТО
25 січень, 22:42
Медіа