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У райцентрі на Волині – брак двірників

У райцентрі на Волині – брак двірників
Для прибирання вулиць Володимира-Волинського потрібно 45 двірників, а працює лише 19.

Про це на своєму звіті повідомив мер міста Петро Саганюк, - повідомляє ВолиньUA.

- Проблема з проблем. Взяли водія на сміттєвоз на зарплату 10-12 тисяч. Поробив тиждень-два, навчився управляти важелем і зразу до братів через кордон, - розповів Саганюк.

До слова, у Луцьку на одного двірника приходиться близько гектара території для прибирання.

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Теги: двірник, прибирання, Володимир-Волинський
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