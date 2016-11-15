У райцентрі на Волині – брак двірників





Про це на своєму звіті повідомив мер міста Петро Саганюк, - повідомляє



- Проблема з проблем. Взяли водія на сміттєвоз на зарплату 10-12 тисяч. Поробив тиждень-два, навчився управляти важелем і зразу до братів через кордон, - розповів Саганюк.



До слова, у Луцьку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для прибирання вулиць Володимира-Волинського потрібно 45 двірників, а працює лише 19.Про це на своєму звіті повідомив мер міста, - повідомляє ВолиньUA - Проблема з проблем. Взяли водія на сміттєвоз на зарплату 10-12 тисяч. Поробив тиждень-два, навчився управляти важелем і зразу до братів через кордон, - розповів Саганюк.До слова, у Луцьку на одного двірника приходиться близько гектара території для прибирання.

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