Виробництво сірників, відділення гемодіалізу та сонячні панелі: у Любешівській громаді обговорять стратегію розвитку
Сьогодні, 22:34
Волинян запрошують до обговорення проектів, які будуть включені до стратегії розвитку громади.
Про це йдеться на сайті Любешівської селищної ради об'єднаної територіальної громади.
29 січня 2019 року о 14.30 (сесійний зал адмінприміщення райради) відбудеться зустріч членів Робочої групи та усіх зацікавлених у розвитку Любешівської ОТГ осіб, під час якої будуть обговорюватися напрацювання щодо основних стратегічних цілей, а також буде проведено відбір та корегування технічних завдань та проектів розвитку для плану реалізації Стратегії.
Подаємо напрацьовані проекти для ознайомлення, які будуть проаналізовані під час зустрічі.
- Створення приймально-заготівельних пунктів с/г продукції.
- Налагодження видобутку торфу та виробництва паливних брикетів, пілетів, іншої продукції.
- Переведення котелень закладів бюджетної сфери ОТГ на місцеві види палива (заміщення вугілля, торфобрикетів на паливо, яке виробляється на території ОТГ – дрова, щепа, відходи деревопереробки, палети, тирсобрикет.
- Встановлення сонячних панелей в закладах комунальної власності, інше).
- Інвестиційна пропозиція щодо організації виробництва сірників.
- Підготовка інвестиційної пропозиції по переробці пластикової пляшки.
- Будівництво багатоквартирних будинків в смт Любешів.
- Створення дендрологічного парку на березі озера в селі Судче.
- Створення комплексу сортування сміття на території колишнього льонозаводу.
- Створення бренду громади.
- Реконструкція в'їзної брами садиби Чарнецьких (18 ст.) в смт Любешів.
- Відкриття відділення гемодіалізу.
- Нове будівництво спортивного комплексу по вул. Незалежності, 39 в смт Любешів Волинської області.
- Покриття селища безкоштовними точками доступу до безпровідного Інтернету (Wi-Fi).
- Розвиток веб-інструменту для подання онлайн-петицій на сайті громади.
- Впровадження програми «Безпечне місто».
З повним переліком проектів можна ознайомитись тут.
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Про це йдеться на сайті Любешівської селищної ради об'єднаної територіальної громади.
29 січня 2019 року о 14.30 (сесійний зал адмінприміщення райради) відбудеться зустріч членів Робочої групи та усіх зацікавлених у розвитку Любешівської ОТГ осіб, під час якої будуть обговорюватися напрацювання щодо основних стратегічних цілей, а також буде проведено відбір та корегування технічних завдань та проектів розвитку для плану реалізації Стратегії.
Подаємо напрацьовані проекти для ознайомлення, які будуть проаналізовані під час зустрічі.
- Створення приймально-заготівельних пунктів с/г продукції.
- Налагодження видобутку торфу та виробництва паливних брикетів, пілетів, іншої продукції.
- Переведення котелень закладів бюджетної сфери ОТГ на місцеві види палива (заміщення вугілля, торфобрикетів на паливо, яке виробляється на території ОТГ – дрова, щепа, відходи деревопереробки, палети, тирсобрикет.
- Встановлення сонячних панелей в закладах комунальної власності, інше).
- Інвестиційна пропозиція щодо організації виробництва сірників.
- Підготовка інвестиційної пропозиції по переробці пластикової пляшки.
- Будівництво багатоквартирних будинків в смт Любешів.
- Створення дендрологічного парку на березі озера в селі Судче.
- Створення комплексу сортування сміття на території колишнього льонозаводу.
- Створення бренду громади.
- Реконструкція в'їзної брами садиби Чарнецьких (18 ст.) в смт Любешів.
- Відкриття відділення гемодіалізу.
- Нове будівництво спортивного комплексу по вул. Незалежності, 39 в смт Любешів Волинської області.
- Покриття селища безкоштовними точками доступу до безпровідного Інтернету (Wi-Fi).
- Розвиток веб-інструменту для подання онлайн-петицій на сайті громади.
- Впровадження програми «Безпечне місто».
З повним переліком проектів можна ознайомитись тут.
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