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Виробництво сірників, відділення гемодіалізу та сонячні панелі: у Любешівській громаді обговорять стратегію розвитку

Виробництво сірників, відділення гемодіалізу та сонячні панелі: у Любешівській громаді обговорять стратегію розвитку
Волинян запрошують до обговорення проектів, які будуть включені до стратегії розвитку громади.

Про це йдеться на сайті Любешівської селищної ради об'єднаної територіальної громади.

29 січня 2019 року о 14.30 (сесійний зал адмінприміщення райради) відбудеться зустріч членів Робочої групи та усіх зацікавлених у розвитку Любешівської ОТГ осіб, під час якої будуть обговорюватися напрацювання щодо основних стратегічних цілей, а також буде проведено відбір та корегування технічних завдань та проектів розвитку для плану реалізації Стратегії.

Подаємо напрацьовані проекти для ознайомлення, які будуть проаналізовані під час зустрічі.

- Створення приймально-заготівельних пунктів с/г продукції.
- Налагодження видобутку торфу та виробництва паливних брикетів, пілетів, іншої продукції.
- Переведення котелень закладів бюджетної сфери ОТГ на місцеві види палива (заміщення вугілля, торфобрикетів на паливо, яке виробляється на території ОТГ – дрова, щепа, відходи деревопереробки, палети, тирсобрикет.
- Встановлення сонячних панелей в закладах комунальної власності, інше).
- Інвестиційна пропозиція щодо організації виробництва сірників.
- Підготовка інвестиційної пропозиції по переробці пластикової пляшки.
- Будівництво багатоквартирних будинків в смт Любешів.
- Створення дендрологічного парку на березі озера в селі Судче.
- Створення комплексу сортування сміття на території колишнього льонозаводу.
- Створення бренду громади.
- Реконструкція в'їзної брами садиби Чарнецьких (18 ст.) в смт Любешів.
- Відкриття відділення гемодіалізу.
- Нове будівництво спортивного комплексу по вул. Незалежності, 39 в смт Любешів Волинської області.
- Покриття селища безкоштовними точками доступу до безпровідного Інтернету (Wi-Fi).
- Розвиток веб-інструменту для подання онлайн-петицій на сайті громади.
- Впровадження програми «Безпечне місто».

З повним переліком проектів можна ознайомитись тут.

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Теги: Любешів, стратегія розвитку громади, проект, обговорення
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