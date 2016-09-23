Виробництво сірників, відділення гемодіалізу та сонячні панелі: у Любешівській громаді обговорять стратегію розвитку





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29 січня 2019 року о 14.30 (сесійний зал адмінприміщення райради) відбудеться зустріч членів Робочої групи та усіх зацікавлених у розвитку Любешівської ОТГ осіб, під час якої будуть обговорюватися напрацювання щодо основних стратегічних цілей, а також буде проведено відбір та корегування технічних завдань та проектів розвитку для плану реалізації Стратегії.



Подаємо напрацьовані проекти для ознайомлення, які будуть проаналізовані під час зустрічі.



- Створення приймально-заготівельних пунктів с/г продукції.

- Налагодження видобутку торфу та виробництва паливних брикетів, пілетів, іншої продукції.

- Переведення котелень закладів бюджетної сфери ОТГ на місцеві види палива (заміщення вугілля, торфобрикетів на паливо, яке виробляється на території ОТГ – дрова, щепа, відходи деревопереробки, палети, тирсобрикет.

- Встановлення сонячних панелей в закладах комунальної власності, інше).

- Інвестиційна пропозиція щодо організації виробництва сірників.

- Підготовка інвестиційної пропозиції по переробці пластикової пляшки.

- Будівництво багатоквартирних будинків в смт Любешів.

- Створення дендрологічного парку на березі озера в селі Судче.

- Створення комплексу сортування сміття на території колишнього льонозаводу.

- Створення бренду громади.

- Реконструкція в'їзної брами садиби Чарнецьких (18 ст.) в смт Любешів.

- Відкриття відділення гемодіалізу.

- Нове будівництво спортивного комплексу по вул. Незалежності, 39 в смт Любешів Волинської області.

- Покриття селища безкоштовними точками доступу до безпровідного Інтернету (Wi-Fi).

- Розвиток веб-інструменту для подання онлайн-петицій на сайті громади.

- Впровадження програми «Безпечне місто».



З повним переліком проектів можна ознайомитись

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинян запрошують до обговорення проектів, які будуть включені до стратегії розвитку громади.Про це йдеться на сайті Любешівської селищної ради об'єднаної територіальної громади.29 січня 2019 року о 14.30 (сесійний зал адмінприміщення райради) відбудеться зустріч членів Робочої групи та усіх зацікавлених у розвитку Любешівської ОТГ осіб, під час якої будуть обговорюватися напрацювання щодо основних стратегічних цілей, а також буде проведено відбір та корегування технічних завдань та проектів розвитку для плану реалізації Стратегії.Подаємо напрацьовані проекти для ознайомлення, які будуть проаналізовані під час зустрічі.- Створення приймально-заготівельних пунктів с/г продукції.- Налагодження видобутку торфу та виробництва паливних брикетів, пілетів, іншої продукції.- Переведення котелень закладів бюджетної сфери ОТГ на місцеві види палива (заміщення вугілля, торфобрикетів на паливо, яке виробляється на території ОТГ – дрова, щепа, відходи деревопереробки, палети, тирсобрикет.- Встановлення сонячних панелей в закладах комунальної власності, інше).- Інвестиційна пропозиція щодо організації виробництва сірників.- Підготовка інвестиційної пропозиції по переробці пластикової пляшки.- Будівництво багатоквартирних будинків в смт Любешів.- Створення дендрологічного парку на березі озера в селі Судче.- Створення комплексу сортування сміття на території колишнього льонозаводу.- Створення бренду громади.- Реконструкція в'їзної брами садиби Чарнецьких (18 ст.) в смт Любешів.- Відкриття відділення гемодіалізу.- Нове будівництво спортивного комплексу по вул. Незалежності, 39 в смт Любешів Волинської області.- Покриття селища безкоштовними точками доступу до безпровідного Інтернету (Wi-Fi).- Розвиток веб-інструменту для подання онлайн-петицій на сайті громади.- Впровадження програми «Безпечне місто».З повним переліком проектів можна ознайомитись тут

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