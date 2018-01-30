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У Луцьку – пожежа, один чоловік отруївся чадним газом. ФОТО

У Луцьку – пожежа, один чоловік отруївся чадним газом. ФОТО
У п'ятницю, 25 січня, у Луцьку на Київському Майдані за 16-поверховим будинком зайнялося закинуте приміщення.

Про це повідомляє Волинь24.

Як розповіла журналістам Волинь24 жінка, яка іноді й сама там підночовує, вона саме прийшла від Собору та побачила клуби диму, які йшли з будівлі та двох безхатьків, які перебували в приміщенні. Жінка побігла в 16-поверхівку та викликала пожежників і швидку допомогу.

Рятувальники швидко приїхали на місце події та ліквідували пожежу. Медики також не забарилися. Але оглянути вдалося лише чоловіка, який отруївся чадним газом та був в стані сильного алкогольного сп’яніння. Жінка, яка була з ним втекла з місця події.

Ймовірно пожежа виникла через кинуту цигарку.
У Луцьку – пожежа, один чоловік отруївся чадним газом. ФОТО

У Луцьку – пожежа, один чоловік отруївся чадним газом. ФОТО

У Луцьку – пожежа, один чоловік отруївся чадним газом. ФОТО

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Теги: пожежа, чадний газ, отруєння
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