У Луцьку – пожежа, один чоловік отруївся чадним газом. ФОТО
Сьогодні, 22:42
У п'ятницю, 25 січня, у Луцьку на Київському Майдані за 16-поверховим будинком зайнялося закинуте приміщення.
Про це повідомляє Волинь24.
Як розповіла журналістам Волинь24 жінка, яка іноді й сама там підночовує, вона саме прийшла від Собору та побачила клуби диму, які йшли з будівлі та двох безхатьків, які перебували в приміщенні. Жінка побігла в 16-поверхівку та викликала пожежників і швидку допомогу.
Рятувальники швидко приїхали на місце події та ліквідували пожежу. Медики також не забарилися. Але оглянути вдалося лише чоловіка, який отруївся чадним газом та був в стані сильного алкогольного сп’яніння. Жінка, яка була з ним втекла з місця події.
Ймовірно пожежа виникла через кинуту цигарку.
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Про це повідомляє Волинь24.
Як розповіла журналістам Волинь24 жінка, яка іноді й сама там підночовує, вона саме прийшла від Собору та побачила клуби диму, які йшли з будівлі та двох безхатьків, які перебували в приміщенні. Жінка побігла в 16-поверхівку та викликала пожежників і швидку допомогу.
Рятувальники швидко приїхали на місце події та ліквідували пожежу. Медики також не забарилися. Але оглянути вдалося лише чоловіка, який отруївся чадним газом та був в стані сильного алкогольного сп’яніння. Жінка, яка була з ним втекла з місця події.
Ймовірно пожежа виникла через кинуту цигарку.
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