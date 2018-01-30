У Луцьку – пожежа, один чоловік отруївся чадним газом. ФОТО





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Як розповіла журналістам Волинь24 жінка, яка іноді й сама там підночовує, вона саме прийшла від Собору та побачила клуби диму, які йшли з будівлі та двох безхатьків, які перебували в приміщенні. Жінка побігла в 16-поверхівку та викликала пожежників і швидку допомогу.



Рятувальники швидко приїхали на місце події та ліквідували пожежу. Медики також не забарилися. Але оглянути вдалося лише чоловіка, який отруївся чадним газом та був в стані сильного алкогольного сп’яніння. Жінка, яка була з ним втекла з місця події.



Ймовірно пожежа виникла через кинуту цигарку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 25 січня, у Луцьку на Київському Майдані за 16-поверховим будинком зайнялося закинуте приміщення.Про це повідомляє Волинь24 Як розповіла журналістам Волинь24 жінка, яка іноді й сама там підночовує, вона саме прийшла від Собору та побачила клуби диму, які йшли з будівлі та двох безхатьків, які перебували в приміщенні. Жінка побігла в 16-поверхівку та викликала пожежників і швидку допомогу.Рятувальники швидко приїхали на місце події та ліквідували пожежу. Медики також не забарилися. Але оглянути вдалося лише чоловіка, який отруївся чадним газом та був в стані сильного алкогольного сп’яніння. Жінка, яка була з ним втекла з місця події.Ймовірно пожежа виникла через кинуту цигарку.

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