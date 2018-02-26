Лучанам розкажуть, як отримати кредит на житло з вигідними умовами





Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у



1 лютого 2019 року з 09:00 до 13:00 год у ЦНАПі відбудеться відкрита платформа для мешканців міста із залученням гарячої лінії за участю представників Волинського Регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, працівників відділу реєстру житлового фонду департаменту ЖКГ та департаменту ЦНАП.



Під час прийому лучани та гості міста можуть дізнатися про перелік документів та умови постановки на квартирний облік, найвигідніші на сьогодні умови кредитування, нюанси, які виникають при реєстрації місця проживання та багато інших питань.



Номери гарячої лінії 777 868 або 15 80.



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