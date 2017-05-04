Безробітним ковельчанам пропонують йти до армії за контрактом





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Сьогодні ця професія дуже популярна. На виконання державної програми Ковельський міськрайонний центр зайнятості разом з Ковельським об’єднаним військовим комісаріатом заохочують мешканців міста до служби.



У рамках співпраці проводяться ярмарки вакансій та семінари, де безробітним розповідають про соціальні гарантії військовослужбовців та їх сімей, наявні вакансії у ЗСУ тощо.



Днями відбувся один із таких заходів. У ньому взяв участь представник Національної гвардії України, старшина військової частини № 1141 м. Луцька Руслан Кашуба.



Присутніх поінформували про процедуру відбору громадян для прийняття на військову службу. Було презентовано тематичний відеофільм.



Усі бажаючі отримали консультації та відповіді на запитання, які їх цікавили. Фахівці центру зайнятості склали календарний графік проведення подібних заходів за участю представників військових частин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Серед наявних вакансій на ринку праці в Україні військова служба за контрактом у Збройних силах, а особливо у Національній гвардії, є однією з високооплачуваних та конкурентоспроможних.Повідомляє Ковельський міськрайонний центр зайнятості Сьогодні ця професія дуже популярна. На виконання державної програми Ковельський міськрайонний центр зайнятості разом з Ковельським об’єднаним військовим комісаріатом заохочують мешканців міста до служби.У рамках співпраці проводяться ярмарки вакансій та семінари, де безробітним розповідають про соціальні гарантії військовослужбовців та їх сімей, наявні вакансії у ЗСУ тощо.Днями відбувся один із таких заходів. У ньому взяв участь представник Національної гвардії України, старшина військової частини № 1141 м. ЛуцькаПрисутніх поінформували про процедуру відбору громадян для прийняття на військову службу. Було презентовано тематичний відеофільм.Усі бажаючі отримали консультації та відповіді на запитання, які їх цікавили. Фахівці центру зайнятості склали календарний графік проведення подібних заходів за участю представників військових частин.

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