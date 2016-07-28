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У США в парку алігатори вмерзли в лід. ВІДЕО

У США в парку алігатори вмерзли в лід. ВІДЕО
Алігатори, які живуть у національному парку Болотного парку річки Шаллотт в американському штаті Північна Кароліна, вмерзли в лід. Але турбуватися про життя та навіть стан здоров’я рептилій не потрібно, так вони переживають холод.

Співробітники парку вважають, що вони занурилися в так звану брумацію – стан спокою у рептилій, при якому знижується температура тіла і сповільнюється швидкість обміну речовин, повідомляє УНІАН.

У 2018 році, коли на східному узбережжі США встановилася морозна погода і температура повітря падала до мінус 30 градусів, алігатори з Shallotte River Swamp Park вперше занурилися в підлідну сплячку.

Вісімнадцять міссісіпських алігаторів відчули наближення холодів і завбачливо залишили на поверхні річки тільки носи. У такому положенні рептилії й умерзли в лід.

Відео було опубліковано в соцмережах і привернуло увагу кілька тисяч любителів природи. Але турбуватися про життя та навіть стан здоров’я рептилій не потрібно.

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Теги: США, парк, алігатори, сплячка
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