У США в парку алігатори вмерзли в лід. ВІДЕО





Співробітники парку вважають, що вони занурилися в так звану брумацію – стан спокою у рептилій, при якому знижується температура тіла і сповільнюється швидкість обміну речовин, повідомляє



У 2018 році, коли на східному узбережжі США встановилася морозна погода і температура повітря падала до мінус 30 градусів, алігатори з Shallotte River Swamp Park вперше занурилися в підлідну сплячку.



Вісімнадцять міссісіпських алігаторів відчули наближення холодів і завбачливо залишили на поверхні річки тільки носи. У такому положенні рептилії й умерзли в лід.



Відео було опубліковано в соцмережах і привернуло увагу кілька тисяч любителів природи. Але турбуватися про життя та навіть стан здоров’я рептилій не потрібно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Алігатори, які живуть у національному парку Болотного парку річки Шаллотт в американському штаті Північна Кароліна, вмерзли в лід. Але турбуватися про життя та навіть стан здоров’я рептилій не потрібно, так вони переживають холод.Співробітники парку вважають, що вони занурилися в так звану брумацію – стан спокою у рептилій, при якому знижується температура тіла і сповільнюється швидкість обміну речовин, повідомляє УНІАН У 2018 році, коли на східному узбережжі США встановилася морозна погода і температура повітря падала до мінус 30 градусів, алігатори з Shallotte River Swamp Park вперше занурилися в підлідну сплячку.Вісімнадцять міссісіпських алігаторів відчули наближення холодів і завбачливо залишили на поверхні річки тільки носи. У такому положенні рептилії й умерзли в лід.Відео було опубліковано в соцмережах і привернуло увагу кілька тисяч любителів природи. Але турбуватися про життя та навіть стан здоров’я рептилій не потрібно.

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