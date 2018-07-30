Кращий воротар та гравець: юних волинських футболістів відзначили на міжнародному турнірі. ФОТО





Повідомляє



19 січня юні ковельчани приєдналися до «Turniej Halowy – Mazur Cup 2019». У турнірі взяли участь команди:

- Mazur Radzymin,

- FDA Wieliszew,

- Orły Zielonka,

- FC Kovel-Volyn,

- Marcowia Marki.



Наші діти були умовно поділені на дві команди. Змагання відбувалося у двох групах, перша команда ковельчан у своїй групі посіла друге місце, інша – четверте місце.



За рішенням організаторів турніру Тараса Шиманського визнали кращим воротарем турніру.



20 січня на дітей чекала участь у ще двох турнірах, а саме: в міжнародному турнірі «Halowy turniej piłki nożnej Legionowo Cup U-9». Знову ковельчани були умовно поділені на два склади.



Суперниками першого складу ковельчан було 5 польських команд:

- AP 11 Legionowo,

- Delta Warszawa,

- APDJ,

- ATP Warszawa,

- UKS BSS Irzyk.

У цій шістці нам вдалося здобути третє місце. Вихованці Віктора Романчука поступилися у грі команді Delta Warszawa, у складі якої грало два легіонери, а також вихованцем цього клубу був Роберт Левандовскі.



За підсумками першого етапу турніру, організатори визнали найкращим гравцем «Halowy turniej piłki nożnej Legionowo Cup U-9» Дениса Романюка.



У другій половині дня відбувся ще один турнір, де вже змагалася інша команда. Окрім ковельчан, участь взяло ще 6 команд:

- Champion Warszawa,

- Delta Warszawa,

- AP Wilki,

- UKS Junak,

- Pogoń Grodzisk Maz.,

- AP 11 Legionowо.

Не зважаючи на те, що в суботу наші дітки також мали матчі, а в п’ятницю був нелегкий переїзд, юнакам вдалося здобути чотири перемоги та дві нічиї. За підсумками турніру, вихованці ФЦ «Ковель-Волинь» посіли перше місце, що звичайно дуже потішило як тренерів, так і батьків, які приїхали підтримати своїх дітей з Ковеля.



За результатими другого етапу турніру, організаторами були відмічені:

Юрій Мигуля – кращий воротар турніру,

Григорій Дунай – кращий гравець турніру.



За словами керівників та тренерів ФЦ «Ковель-Волинь», основний плюс цієї поїздки в тому, що вдалося вкотре переконатися в правильно обраному клубом курсу в напрямку розвитку футболу за європейською системою, в якій пріоритет надається саме грі, а не результатам.



Приємно було бачити адекватну реакцію тренерів команд-суперниць, дітей, які не боялися брати на себе ініціативу і відчували повну підтримку партнерів, тренерів та батьків на трибунах, які помилки своїх дітей сприймали позитивно, підтримували оваціями та всіляко заохочували до подальшої старанної праці.



Керівництво Футбольного Центру та тренери висловлюють щиру вдячність ковельському міському центру «Спорт для всіх» та батькам за організацію поїздки та підтримку юних ковельчан.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Два насичені турнірні дні у польському місті Радзимін провели вихованці Віктора Романчука – дітки 2011 та 2010 року народження.Повідомляє прес-служба ФЦ «Ковель-Волинь».19 січня юні ковельчани приєдналися до «Turniej Halowy – Mazur Cup 2019». У турнірі взяли участь команди:- Mazur Radzymin,- FDA Wieliszew,- Orły Zielonka,- FC Kovel-Volyn,- Marcowia Marki.Наші діти були умовно поділені на дві команди. Змагання відбувалося у двох групах, перша команда ковельчан у своїй групі посіла друге місце, інша – четверте місце.За рішенням організаторів турнірувизнали кращим воротарем турніру.20 січня на дітей чекала участь у ще двох турнірах, а саме: в міжнародному турнірі «Halowy turniej piłki nożnej Legionowo Cup U-9». Знову ковельчани були умовно поділені на два склади.Суперниками першого складу ковельчан було 5 польських команд:- AP 11 Legionowo,- Delta Warszawa,- APDJ,- ATP Warszawa,- UKS BSS Irzyk.У цій шістці нам вдалося здобути третє місце. Вихованціпоступилися у грі команді Delta Warszawa, у складі якої грало два легіонери, а також вихованцем цього клубу бувЗа підсумками першого етапу турніру, організатори визнали найкращим гравцем «Halowy turniej piłki nożnej Legionowo Cup U-9»У другій половині дня відбувся ще один турнір, де вже змагалася інша команда. Окрім ковельчан, участь взяло ще 6 команд:- Champion Warszawa,- Delta Warszawa,- AP Wilki,- UKS Junak,- Pogoń Grodzisk Maz.,- AP 11 Legionowо.Не зважаючи на те, що в суботу наші дітки також мали матчі, а в п’ятницю був нелегкий переїзд, юнакам вдалося здобути чотири перемоги та дві нічиї. За підсумками турніру, вихованці ФЦ «Ковель-Волинь» посіли перше місце, що звичайно дуже потішило як тренерів, так і батьків, які приїхали підтримати своїх дітей з Ковеля.За результатими другого етапу турніру, організаторами були відмічені:– кращий воротар турніру,– кращий гравець турніру.За словами керівників та тренерів ФЦ «Ковель-Волинь», основний плюс цієї поїздки в тому, що вдалося вкотре переконатися в правильно обраному клубом курсу в напрямку розвитку футболу за європейською системою, в якій пріоритет надається саме грі, а не результатам.Приємно було бачити адекватну реакцію тренерів команд-суперниць, дітей, які не боялися брати на себе ініціативу і відчували повну підтримку партнерів, тренерів та батьків на трибунах, які помилки своїх дітей сприймали позитивно, підтримували оваціями та всіляко заохочували до подальшої старанної праці.Керівництво Футбольного Центру та тренери висловлюють щиру вдячність ковельському міському центру «Спорт для всіх» та батькам за організацію поїздки та підтримку юних ковельчан.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію