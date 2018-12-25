Через ожеледицю на тротуарах щодня травмується більше півсотні лучан. ВІДЕО





Через погіршення погодних умов лучани потерпають від слизьких тротуарів і нерозчищених пішохідних доріжок.



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«Найбільший пік травм почався в понеділок, коли сніг розтав і з’явилася ожеледиця. Зараз до нас на прийом приходить більше 50 людей за добу. Найчастіше – це розтяг зв’язок, забої. Але значно більше трапляються зараз переломи», – розповів лікар-ортопед, тарвматолог Луцької міської клінічної лікарні Микола Пемпко.



Комунальники переконують, що дороги чистять, тротуари посипають, але є проблема – не вистачає двірників.



«Ми посипали проблемні ділянки: шляхопроводи, мости, де вночі утворюється "наледь". Зараз по центральних тротуарах проблем немає. Є проблема там, де неможливо пройти мезанізованим шляхом. Двірників не вистачає. Зараз середній вік двірників – трохи більше 60 років. З такою зарплатою, як закладена у тарифі, не йдуть двірники», – прокоментував директор департаменту ЖКГ Луцькради Юрій Крась.



За даними Волинського гідрометеоцентру найближчими днями в області будуть снігопади, можливо, і зниження температури. А вже після вихідних температура підвищиться до 0 градусів. На дорогах знову очікують ожеледицю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тротуари-лід-травмпункт – приблизно такий перебіг подій для лучан не дивина.Через погіршення погодних умов лучани потерпають від слизьких тротуарів і нерозчищених пішохідних доріжок.Про це повідомляє 12 канал «Найбільший пік травм почався в понеділок, коли сніг розтав і з’явилася ожеледиця. Зараз до нас на прийом приходить більше 50 людей за добу. Найчастіше – це розтяг зв’язок, забої. Але значно більше трапляються зараз переломи», – розповів лікар-ортопед, тарвматолог Луцької міської клінічної лікарніКомунальники переконують, що дороги чистять, тротуари посипають, але є проблема – не вистачає двірників.«Ми посипали проблемні ділянки: шляхопроводи, мости, де вночі утворюється "наледь". Зараз по центральних тротуарах проблем немає. Є проблема там, де неможливо пройти мезанізованим шляхом. Двірників не вистачає. Зараз середній вік двірників – трохи більше 60 років. З такою зарплатою, як закладена у тарифі, не йдуть двірники», – прокоментував директор департаменту ЖКГ ЛуцькрадиЗа даними Волинського гідрометеоцентру найближчими днями в області будуть снігопади, можливо, і зниження температури. А вже після вихідних температура підвищиться до 0 градусів. На дорогах знову очікують ожеледицю.

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