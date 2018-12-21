Луцький гурт шукає людей для зйомок в кліпі





Про це йдеться на сторінці гурту в



«У неділю, 27 січня (а пізніше в ще один знімальний день) потребуємо 8-10 чоловіків, хлопців, чувачків, козаків для зйомок у нашому новому кліпі. Може бути одна чи дві веселі компанії, які мають позитивний запал і бажання», — зазначають музиканти.



Зйомки проходитимуть в Луцьку.



Охочим потрібно написати повідомлення Андрію Тимчуку.



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