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Луцький гурт шукає людей для зйомок в кліпі

Луцький гурт шукає людей для зйомок в кліпі
Луцький гурт «ФлайzZzа» в пошуках людей для зйомок в кліпі.

Про це йдеться на сторінці гурту в facebook.

«У неділю, 27 січня (а пізніше в ще один знімальний день) потребуємо 8-10 чоловіків, хлопців, чувачків, козаків для зйомок у нашому новому кліпі. Може бути одна чи дві веселі компанії, які мають позитивний запал і бажання», — зазначають музиканти.

Зйомки проходитимуть в Луцьку.

Охочим потрібно написати повідомлення Андрію Тимчуку.
Луцький гурт шукає людей для зйомок в кліпі

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Теги: флайза, кліп, зйомки
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