Луцький гурт шукає людей для зйомок в кліпі
Сьогодні, 04:49
Луцький гурт «ФлайzZzа» в пошуках людей для зйомок в кліпі.
Про це йдеться на сторінці гурту в facebook.
«У неділю, 27 січня (а пізніше в ще один знімальний день) потребуємо 8-10 чоловіків, хлопців, чувачків, козаків для зйомок у нашому новому кліпі. Може бути одна чи дві веселі компанії, які мають позитивний запал і бажання», — зазначають музиканти.
Зйомки проходитимуть в Луцьку.
Охочим потрібно написати повідомлення Андрію Тимчуку.
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Про це йдеться на сторінці гурту в facebook.
«У неділю, 27 січня (а пізніше в ще один знімальний день) потребуємо 8-10 чоловіків, хлопців, чувачків, козаків для зйомок у нашому новому кліпі. Може бути одна чи дві веселі компанії, які мають позитивний запал і бажання», — зазначають музиканти.
Зйомки проходитимуть в Луцьку.
Охочим потрібно написати повідомлення Андрію Тимчуку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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