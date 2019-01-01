26 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:15
26 січня 2019 року відзначають день Яреми. Також 26 січня щороку у всьому світі відзначають Міжнародний день митника – професійне свято всіх працівників митних служб планети.
Іменини сьогодні святкують: Максим, Петро, Яків, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 26 січня
– Ліс шумить – чекайте тепла.
– Собака спить біля своєї будки – чекайте відлиги. Якщо дрімає – холоди протримаються ще довго.
– Йде дощ – у наступному році буде багатий урожай.
– Вдень поривчастий вітер, а ввечері затишшя – до потепління.
– Вдень снігопад – ввечері очікуйте на мороз.
– Дерева інеєм вкрилися – до хорошого врожаю.
– Людям, імена яких починаються на букву "І" – цього дня посміхнеться успіх.
Що можна робити 26 січня
1. Перед тим, як увечері укладати дитину спати, треба посадити до неї в ліжечко кішку. Кажуть, що після цього дитина весь рік буде добре спати.
Що не можна робити 26 січня
1. Не виходьте цього дня з дому без особливої потреби.
2. Не рекомендується цього дня важко працювати.
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Іменини сьогодні святкують: Максим, Петро, Яків, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 26 січня
– Ліс шумить – чекайте тепла.
– Собака спить біля своєї будки – чекайте відлиги. Якщо дрімає – холоди протримаються ще довго.
– Йде дощ – у наступному році буде багатий урожай.
– Вдень поривчастий вітер, а ввечері затишшя – до потепління.
– Вдень снігопад – ввечері очікуйте на мороз.
– Дерева інеєм вкрилися – до хорошого врожаю.
– Людям, імена яких починаються на букву "І" – цього дня посміхнеться успіх.
Що можна робити 26 січня
1. Перед тим, як увечері укладати дитину спати, треба посадити до неї в ліжечко кішку. Кажуть, що після цього дитина весь рік буде добре спати.
Що не можна робити 26 січня
1. Не виходьте цього дня з дому без особливої потреби.
2. Не рекомендується цього дня важко працювати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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