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Новачок «Волині» поділився першими враженнями від команди

Новачок «Волині» поділився першими враженнями від команди
Новачок "Волині" Артур Западня поділився першими враженнями від нової команди.

"Це дуже амбіційний проект. "Волинь" хоче вийти до Прем’єр-ліги. Я дуже радий, що перейшов саме сюди і що мені дали такий шанс, - пише UA.Футбол.

Дуже хочеться якнайшвидше приступити до роботи та познайомитися з усіма ближче, адже те, що я чув про "Волинь", дуже тішить мене як футболіста", - розповів Западня.

Нагадаємо, що з 24 січня футболісти "Волині" почали тренуватися на першому зборі в Луцьку. Вдома команда займатиметься до 9 лютого, а також зіграє два спаринги. А вже 11 лютого підопічні Андрія Тлумака полетять на навчально-тренувальний збір до Туреччини.

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Теги: Артур Западня, "Волинь", футбол
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