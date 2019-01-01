Новачок «Волині» поділився першими враженнями від команди
Сьогодні, 09:24
Новачок "Волині" Артур Западня поділився першими враженнями від нової команди.
"Це дуже амбіційний проект. "Волинь" хоче вийти до Прем’єр-ліги. Я дуже радий, що перейшов саме сюди і що мені дали такий шанс, - пише UA.Футбол.
Дуже хочеться якнайшвидше приступити до роботи та познайомитися з усіма ближче, адже те, що я чув про "Волинь", дуже тішить мене як футболіста", - розповів Западня.
Нагадаємо, що з 24 січня футболісти "Волині" почали тренуватися на першому зборі в Луцьку. Вдома команда займатиметься до 9 лютого, а також зіграє два спаринги. А вже 11 лютого підопічні Андрія Тлумака полетять на навчально-тренувальний збір до Туреччини.
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"Це дуже амбіційний проект. "Волинь" хоче вийти до Прем’єр-ліги. Я дуже радий, що перейшов саме сюди і що мені дали такий шанс, - пише UA.Футбол.
Дуже хочеться якнайшвидше приступити до роботи та познайомитися з усіма ближче, адже те, що я чув про "Волинь", дуже тішить мене як футболіста", - розповів Западня.
Нагадаємо, що з 24 січня футболісти "Волині" почали тренуватися на першому зборі в Луцьку. Вдома команда займатиметься до 9 лютого, а також зіграє два спаринги. А вже 11 лютого підопічні Андрія Тлумака полетять на навчально-тренувальний збір до Туреччини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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