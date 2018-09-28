За дивних обставин помер відомий український журналіст

Микола Бабич.



Як написала у Facebook журналістка Тетяна Висоцька, причиною смерті стала реакція на наркоз, введений перед нескладною плановою операцією, - пише "



Також Висоцька в коментарях до свого посту зазначила, що "зараз не можна сліпо вірити медикам" і закликала вимагати перевірки на алергічну реакцію на медикаменти, які лікар планує використовувати. Вона переконана, що Бабич помер через халатність медперсоналу.



"Колектив УНІАН висловлює свої глибокі співчуття сім'ї, друзям і знайомим Миколи. Без нашого надійного товариша, веселого оптиміста, допитливого розслідувача, талановитого автора, чуйного керівника, наставника десятків молодих журналістів, вчителя і незмінно надійного члена команди ми всі стали сиротами", — сказано в повідомленні інформагентства.



Уточнюється, що журналіст помер близько 17 години. Йому було 48 років, у нього залишилися дружина і троє дітей.



"Ми точно не залишимо смерть Миколи, який пішов на просту планову операцію в київську лікарню, без точного встановлення причини трагедії. Люди не повинні вмирати від уколу з анестезією", — сказано в повідомленні УНІАН.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в п'ятницю, 25 січня, у лікарні помер відомий український журналіст, заступник керівника відділу економічних новин УНІАНЯк написала у Facebook журналістка, причиною смерті стала реакція на наркоз, введений перед нескладною плановою операцією, - пише " Обозреватель ".Також Висоцька в коментарях до свого посту зазначила, що "зараз не можна сліпо вірити медикам" і закликала вимагати перевірки на алергічну реакцію на медикаменти, які лікар планує використовувати. Вона переконана, що Бабич помер через халатність медперсоналу."Колектив УНІАН висловлює свої глибокі співчуття сім'ї, друзям і знайомим Миколи. Без нашого надійного товариша, веселого оптиміста, допитливого розслідувача, талановитого автора, чуйного керівника, наставника десятків молодих журналістів, вчителя і незмінно надійного члена команди ми всі стали сиротами", — сказано в повідомленні інформагентства.Уточнюється, що журналіст помер близько 17 години. Йому було 48 років, у нього залишилися дружина і троє дітей."Ми точно не залишимо смерть Миколи, який пішов на просту планову операцію в київську лікарню, без точного встановлення причини трагедії. Люди не повинні вмирати від уколу з анестезією", — сказано в повідомленні УНІАН.

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