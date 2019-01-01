У Луцькому районі обікрали дитсадок





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Відомо, що вночі невідомий через вікно проник до підсобного приміщення дошкільного закладу у селищі Торчин Луцького району та вкрав електрокамін і електроподовжувач.



Дільничні офіцери поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 53-річний місцевий житель. Викрадені речі вилучили.



За фактом крадіжки поєднаної із проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.



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