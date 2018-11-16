На Волині поліція вилучила в чоловіка боєприпаси
Сьогодні, 18:16
Учора, 25 січня, на вулиці у селищі Локачі дільничні офіцери поліції вилучили у 60-річного жителя цього ж району 33 набої калібру 5,45 мм.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відомо, що боєприпаси вилучили під час поверхневого огляду волинянина. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження із зброєю та бойовими припасами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що у вівторок, 22 січня, на Волині поліцейські вилучили у громадян зброю та боєприпаси.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відомо, що боєприпаси вилучили під час поверхневого огляду волинянина. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження із зброєю та бойовими припасами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що у вівторок, 22 січня, на Волині поліцейські вилучили у громадян зброю та боєприпаси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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