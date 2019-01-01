Розповіли, коли Михалик з московського «Локомотива» може повернутися у «Волинь»





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"З радістю готові прийняти в наші дружні ряди Тараса, з яким у нас гарні стосунки, але зараз цей трансфер, на жаль, неможливий.



Ви повинні розуміти, що у Михалика чинний контракт з «Локомотивом», а змагатися з цим клубом фінансово ми поки не в змозі. Тому вирішили відкласти розмову з футболістом до літа, коли він стане вільним агентом і зможе абсолютно безперешкодно перейти в будь-яку команду", – підсумував Тлумак.



Зазначимо, Михалик виступає у Локомотиві з 2013 року. У липні минулого року українець продовжив контракт з московським клубом на один рік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний тренер «Волині» Андрій Тлумак зізнався, що у луцькому клубі чекають на захисника московського «Локомотива» Тараса Михалика.Про це пише 24 канал "З радістю готові прийняти в наші дружні ряди Тараса, з яким у нас гарні стосунки, але зараз цей трансфер, на жаль, неможливий.Ви повинні розуміти, що у Михалика чинний контракт з «Локомотивом», а змагатися з цим клубом фінансово ми поки не в змозі. Тому вирішили відкласти розмову з футболістом до літа, коли він стане вільним агентом і зможе абсолютно безперешкодно перейти в будь-яку команду", – підсумував Тлумак.Зазначимо, Михалик виступає у Локомотиві з 2013 року. У липні минулого року українець продовжив контракт з московським клубом на один рік.

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