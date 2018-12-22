Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк

У розважальному центрі «Промінь» відкрили виставку картин луцької художниці Вікторії Марценюк .Презентація відбулася учора, 25 січня, у арт-просторі «Коридор».На відкриття виставки прийшло чимало людей, серед яких - друзі художниці, вдячні учні та просто поціновувачі оригінальної творчості.У невимушеній атмосфері з авторською музикою у виконанні учнів пані Вікторії та смаколиками відвідувачі могли переглянути майже три десятки робіт, виконаних у стилі рисунок кольоровими олівцями.Мисткиня подякувала кожному, хто прийшов та хто цінує її творчість. За її словами, олівцями вона малює вже понад 2 роки й любить цю техніку за точність ліній. Хоча у перспективі має намір спробувати й інші техніки, зокрема - масло.Роботи ходожниці - з надзвичайно цікавими обличчями людей, глибокими поглядами, неймовірними зображеннями тварин тощо.До слова, виставка триватиме ще 2 тижні в РЦ "Промінь" на третьому поверсі у арт-просторі «Коридор».