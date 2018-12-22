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Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк

Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
У розважальному центрі «Промінь» відкрили виставку картин луцької художниці Вікторії Марценюк .

Презентація відбулася учора, 25 січня, у арт-просторі «Коридор».

На відкриття виставки прийшло чимало людей, серед яких - друзі художниці, вдячні учні та просто поціновувачі оригінальної творчості.

У невимушеній атмосфері з авторською музикою у виконанні учнів пані Вікторії та смаколиками відвідувачі могли переглянути майже три десятки робіт, виконаних у стилі рисунок кольоровими олівцями.

Мисткиня подякувала кожному, хто прийшов та хто цінує її творчість. За її словами, олівцями вона малює вже понад 2 роки й любить цю техніку за точність ліній. Хоча у перспективі має намір спробувати й інші техніки, зокрема - масло.

Роботи ходожниці - з надзвичайно цікавими обличчями людей, глибокими поглядами, неймовірними зображеннями тварин тощо.

До слова, виставка триватиме ще 2 тижні в РЦ "Промінь" на третьому поверсі у арт-просторі «Коридор».

Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк



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Теги: Промінь, Вікторія Марценюк, Луцьк
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