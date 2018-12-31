Жінка з Волині перерахувала шахраям 11 000 гривень





Про це повідомляє сайт газети "



Ошуканець переконав горохівчанку, що з її картки хтось намагається зняти 7000 гривень, порадив негайно зняти всі гроші й перерахувати на вказаний ним рахунок.



Всі «рекомендації задля власної безпеки» горохівчанка виконала навіть старанніше, ніж цього хотів шахрай, бо надіслала на номер буцімто своєї нової картки 11 000 гривень.



«Порадника» , наче вітер у полі, тепер потрібно поліцейським, які вкотре просять не потрапляти в такі ситуації, ігноруючи подібних абонентів, радитися з рідними перед тим, якщо щось робити, водночас негайно телефонуючи за номером «102».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями 62-річна жителька Горохова повірила шахраєві, який по телефону відрекомендувався працівником охорони одного з банків, та відправила йому 11 тисяч гривень.Про це повідомляє сайт газети " Волинь нова ".Ошуканець переконав горохівчанку, що з її картки хтось намагається зняти 7000 гривень, порадив негайно зняти всі гроші й перерахувати на вказаний ним рахунок.Всі «рекомендації задля власної безпеки» горохівчанка виконала навіть старанніше, ніж цього хотів шахрай, бо надіслала на номер буцімто своєї нової картки 11 000 гривень.«Порадника» , наче вітер у полі, тепер потрібно поліцейським, які вкотре просять не потрапляти в такі ситуації, ігноруючи подібних абонентів, радитися з рідними перед тим, якщо щось робити, водночас негайно телефонуючи за номером «102».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію