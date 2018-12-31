вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жінка з Волині перерахувала шахраям 11 000 гривень

Жінка з Волині перерахувала шахраям 11 000 гривень
Днями 62-річна жителька Горохова повірила шахраєві, який по телефону відрекомендувався працівником охорони одного з банків, та відправила йому 11 тисяч гривень.

Про це повідомляє сайт газети "Волинь нова".

Ошуканець переконав горохівчанку, що з її картки хтось намагається зняти 7000 гривень, порадив негайно зняти всі гроші й перерахувати на вказаний ним рахунок.

Всі «рекомендації задля власної безпеки» горохівчанка виконала навіть старанніше, ніж цього хотів шахрай, бо надіслала на номер буцімто своєї нової картки 11 000 гривень.

«Порадника» , наче вітер у полі, тепер потрібно поліцейським, які вкотре просять не потрапляти в такі ситуації, ігноруючи подібних абонентів, радитися з рідними перед тим, якщо щось робити, водночас негайно телефонуючи за номером «102».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахрай, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни цьогоріч матимуть довгі вихідні, але працюватимуть три суботи
На Волині планують відкрити ферму, де розводитимуть норок на шуби
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У дні народження малечі пропонують -20% на торти в «Чорничному кафе»*
Сьогодні, 13:19
У Карпатах туристів накрила снігова лавина: є загиблий
Сьогодні, 12:30
Жінка з Волині перерахувала шахраям 11 000 гривень
Сьогодні, 12:13
Назвали найпоширеніші причини смерті пацієнтів луцької лікарні
Сьогодні, 11:35
У ТРЦ «ПортCity» – ярмарок до Дня закоханих*
Сьогодні, 11:23
Схожі новини
Волиняни потрапили «на гачок» шахраїв Волиняни потрапили «на гачок» шахраїв
18 січень, 16:18
Волинянку на майже 50 тисяч ошукав телефонний шахрай Волинянку на майже 50 тисяч ошукав телефонний шахрай
09 січень, 12:35
Волинянин повірив шахраєві та віддав 643 гривні за несправну мультиварку Волинянин повірив шахраєві та віддав 643 гривні за несправну мультиварку
02 січень, 09:12
У волинянина шахраї видурили більше 16 тисяч гривень У волинянина шахраї видурили більше 16 тисяч гривень
31 грудень, 2018, 09:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У дні народження малечі пропонують -20% на торти в «Чорничному кафе»*
Сьогодні, 13:19
 0
У Карпатах туристів накрила снігова лавина: є загиблий
Сьогодні, 12:30
 0
Жінка з Волині перерахувала шахраям 11 000 гривень
Сьогодні, 12:13
 0
Назвали найпоширеніші причини смерті пацієнтів луцької лікарні
Сьогодні, 11:35
 0
У ТРЦ «ПортCity» – ярмарок до Дня закоханих*
Сьогодні, 11:23
 0
Медіа
відео
1/8