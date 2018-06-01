Нардеп з Луцька озвучив позицію щодо «підтанцьовування» військових у політичних іграх





Про це в ефірі телеканалу Ігор Лапін.



Він зауважив, що під час виборів 2014 року військові «не були на підтанцьовці» у політиків, як це відбулось на форумі Тимошенко. Навпаки, політики стояли в черзі за комбатами, щоб взяти тих до своїх партій.



«Я там не був, але знаю, що стояло питання, яка ж політична сила підтримуватиме Надію Савченко. Ми обоє з «Айдару», тож я можу говорити. Тоді за нею стояла справжня черга. Але чому була надана перевага «Батьківщині»? А хто в той момент з політиків, які були відомі широкому загалу та знайомі з Путіним, найшвидше міг домовитись?», – пояснив нардеп.



Він висловив переконання, що система державного управління в Україні так і не змінилась ще з часів Сталіна. І пригадав, як після Другої світової командирів, які могли об’єднати людей, відправляли в ГУЛАГи, щоб роздробити.



«Сьогодні є деяка частина військових в СІЗО, але це вже питання іншого ґатунку. Але що зробила наша державна система, щоб військові не об’єдналися? Скільки сьогодні є спілок учасників АТО? Понад тисячу. Після Афганістану була єдина спілка ветеранів, яка показала, що вона є сила. Сьогодні держава зрозуміла, що такої сили їй не треба», – заявив Ігор Лапін.



Тому політики на різних рівнях почали «дробити» військових, внаслідок чого було створено безліч ветеранських організацій.



«Є, наприклад, військові, які підтримували «Батьківщину» з 2000-их років, а потім пішли воювати. Може, вони не чули чи не бачили Лазаренка, вони вірять. За політичні погляди між собою розбиратись немає чого. Давайте краще разом «швирнемо» по Вілкулу, по Бойку. Нам же ж є кого «кліпати», але все це робиться спеціально», – наголосив учасник російсько-української війни.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Система державного управління в Україні не змінилась ще з часів Сталіна. Сьогодні, як і після Другої світової, політики «дроблять» військових, які можуть об’єднати довкола себе людей.Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив народний депутат України, учасник російсько-української війниВін зауважив, що під час виборів 2014 року військові «не були на підтанцьовці» у політиків, як це відбулось на форумі. Навпаки, політики стояли в черзі за комбатами, щоб взяти тих до своїх партій.«Я там не був, але знаю, що стояло питання, яка ж політична сила підтримуватиме. Ми обоє з «Айдару», тож я можу говорити. Тоді за нею стояла справжня черга. Але чому була надана перевага «Батьківщині»? А хто в той момент з політиків, які були відомі широкому загалу та знайомі з Путіним, найшвидше міг домовитись?», – пояснив нардеп.Він висловив переконання, що система державного управління в Україні так і не змінилась ще з часів. І пригадав, як після Другої світової командирів, які могли об’єднати людей, відправляли в ГУЛАГи, щоб роздробити.«Сьогодні є деяка частина військових в СІЗО, але це вже питання іншого ґатунку. Але що зробила наша державна система, щоб військові не об’єдналися? Скільки сьогодні є спілок учасників АТО? Понад тисячу. Після Афганістану була єдина спілка ветеранів, яка показала, що вона є сила. Сьогодні держава зрозуміла, що такої сили їй не треба», – заявив Ігор Лапін.Тому політики на різних рівнях почали «дробити» військових, внаслідок чого було створено безліч ветеранських організацій.«Є, наприклад, військові, які підтримували «Батьківщину» з 2000-их років, а потім пішли воювати. Може, вони не чули чи не бачили Лазаренка, вони вірять. За політичні погляди між собою розбиратись немає чого. Давайте краще разом «швирнемо» по, по. Нам же ж є кого «кліпати», але все це робиться спеціально», – наголосив учасник російсько-української війни.

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