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У Карпатах туристів накрила снігова лавина: є загиблий

У Карпатах туристів накрила снігова лавина: є загиблий
У Карпатах у Закарпатській області снігова лавина накрила групу туристів, один турист загинув.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, - передає УНН.

"Учора під вечір у Рахівському районі Закарпатської області троє 28-річних киян потрапили під снігову лавину біля гори Стіг. Двом чоловікам вдалося самотужки вибратися з-під снігового покрову, третій, на жаль, загинув", - повідомив Москаль у Facebook.

З його слів, перед сходженням на гору хлопці зв’язувалися з рятувальниками й питали, наскільки безпечний цей маршрут.

"Їм відповіли дослівно так: "Не йдіть, бо похорони дуже дорого обходяться!". Незважаючи на попередження, всі троє вирішили піти в гори. Уже під час спуску вони зірвали першу лавину, яка засипала їх до пояса. А потім зірвали другу, яка накрила їх повністю", - додав він.

За словами Москаля, один із хлопців зумів самотужки вибратися з-під снігу й допоміг відкопати свого товариша. "Після чого обидва відкопали третього. На жаль, молодий чоловік задихнувся під снігом і загинув", - вказав він.

"Хлопцям довелося переночувати зі своїм загиблим товаришем у наметі, тільки вранці вони змогли зв’язатися з аварійно-рятувальним загоном. Залишивши тіло загиблого на місці, обоє вирушили до бази відпочинку й на півдорозі зустрілися з рятувальниками Держслужби з надзвичайних ситуацій. Зараз життя киян у безпеці, разом із групою рятувальників вони повернулися на місце сходження лавини, щоб відшукати тіло товариша", - заявив Москаль.

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Теги: Карпати, лавина, туристи, загибель
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