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У Харкові нелюд зґвалтував та ледь не вбив провізора аптеки на робочому місці

У Харкові нелюд зґвалтував та ледь не вбив провізора аптеки на робочому місці
У Харкові 45-річний чоловік зґвалтував дівчину-провізора в безлюдній аптеці.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

"Інформація про злочин надійшла до поліції вчора, 25 січня, близько 17.25. Особу зловмисника, причетного до вчинення тяжкого злочину, поліцейські Немишлянського відділу поліції встановили протягом двох годин", - йдеться у повідомленні.

Як з’ясували правоохоронці, ввечері чоловік зайшов до аптеки, скористався відсутністю відвідувачів і, застосувавши фізичну силу, затягнув дівчину-провізора до підсобного приміщення, завдав тілесних ушкоджень, зґвалтував та вкрав її мобільний телефон.

Під час відпрацювання відеозаписів із камер відеоспостереження дільничний інспектор поліції впізнав у нападнику жителя району, раніше судимого за вчинення пограбування. Поліцейські затримали зловмисника неподалік від місця мешкання.

Наразі слідчі внесли подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) та ч.3 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за ці злочини передбачає до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

До слова, перший заступник Голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook написав, що покидьку знадобилося лише 6 хвилин для своєння злочину.

"Затриманному покидьку 44 роки, місцевий мешканець, він неоднарозово засуджений:

1991 рік - ч.1 ст.117 ККУ (зґвалтування),
1995 рік - ч.1 ст.117,
2000 рік - ч.2 ст.117,
2009 рік- ч.2 ст.152 (зґвалтування), ч.2 ст. 153 КК України.

Питання в іншому - хто буде іншою зґвалтованою жертвою, бо ця наволоч виживе й вийде знов на свободу.

Прийшов час, коли потрібно змінювати законодавство для захисту й дітей, й дорослих", - написав Аброськін.

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Теги: зґвалтування, Харків, провізор
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