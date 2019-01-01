У Харкові нелюд зґвалтував та ледь не вбив провізора аптеки на робочому місці

У Харкові 45-річний чоловік зґвалтував дівчину-провізора в безлюдній аптеці.Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області."Інформація про злочин надійшла до поліції вчора, 25 січня, близько 17.25. Особу зловмисника, причетного до вчинення тяжкого злочину, поліцейські Немишлянського відділу поліції встановили протягом двох годин", - йдеться у повідомленні.Як з’ясували правоохоронці, ввечері чоловік зайшов до аптеки, скористався відсутністю відвідувачів і, застосувавши фізичну силу, затягнув дівчину-провізора до підсобного приміщення, завдав тілесних ушкоджень, зґвалтував та вкрав її мобільний телефон.Під час відпрацювання відеозаписів із камер відеоспостереження дільничний інспектор поліції впізнав у нападнику жителя району, раніше судимого за вчинення пограбування. Поліцейські затримали зловмисника неподалік від місця мешкання.Наразі слідчі внесли подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) та ч.3 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за ці злочини передбачає до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.До слова, перший заступник Голови Національної поліції Українина своїй сторінці у Facebook написав, що покидьку знадобилося лише 6 хвилин для своєння злочину."Затриманному покидьку 44 роки, місцевий мешканець, він неоднарозово засуджений:1991 рік - ч.1 ст.117 ККУ (зґвалтування),1995 рік - ч.1 ст.117,2000 рік - ч.2 ст.117,2009 рік- ч.2 ст.152 (зґвалтування), ч.2 ст. 153 КК України.Питання в іншому - хто буде іншою зґвалтованою жертвою, бо ця наволоч виживе й вийде знов на свободу.Прийшов час, коли потрібно змінювати законодавство для захисту й дітей, й дорослих", - написав Аброськін.