Тарас Шкітер про вплив на виборців та другий тур президентської гонки

Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.



Таку думку висловив у ток-шоу на телеканалі «Перший» співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер, - пише "







Він зауважив, що громадяни при своєму виборі зважають не тільки на слова, які виголошує політик, а й на підсвідомі фактори: ментальність, емоції, упередження. Відтак гендерний фактор для багатьох українців на підсвідомому рівні може стати ключовим.



«Адже, по суті, люди будуть обирати захисника в особі президента. І для багатьох українців захисником є саме він – чоловік» , – запевнив Тарас Шкітер.



Також він зазначив, що перебіг передвиборчої кампанії його абсолютно влаштовує, однак, зауважив, найцікавіше ще попереду. Адже не всі кандидати зареєструвалися.



«Мене найбільше цікавлять дві речі: як буде відбуватися другий тур і хто буде третім кандидатом. Саме від цього буде залежати конструкція другого туру. Адже кожен штаб бачить свою кампанію до 31 березня, після 31 березня кампанію ніхто не може спрогнозувати», – пояснив Тарас Шкітер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У другий тур президентських перегонів потраплять він і вона. Відповідно до досліджень Центру Разумкова, це будеТаку думку висловив у ток-шоу на телеканалі «Перший» співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", - пише " Конкурент ".Він зауважив, що громадяни при своєму виборі зважають не тільки на слова, які виголошує політик, а й на підсвідомі фактори: ментальність, емоції, упередження. Відтак гендерний фактор для багатьох українців на підсвідомому рівні може стати ключовим.«Адже, по суті, люди будуть обирати захисника в особі президента. І для багатьох українців захисником є саме він – чоловік» , – запевнив Тарас Шкітер.Також він зазначив, що перебіг передвиборчої кампанії його абсолютно влаштовує, однак, зауважив, найцікавіше ще попереду. Адже не всі кандидати зареєструвалися.«Мене найбільше цікавлять дві речі: як буде відбуватися другий тур і хто буде третім кандидатом. Саме від цього буде залежати конструкція другого туру. Адже кожен штаб бачить свою кампанію до 31 березня, після 31 березня кампанію ніхто не може спрогнозувати», – пояснив Тарас Шкітер.

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