вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Тарас Шкітер про вплив на виборців та другий тур президентської гонки

Тарас Шкітер про вплив на виборців та другий тур президентської гонки
У другий тур президентських перегонів потраплять він і вона. Відповідно до досліджень Центру Разумкова, це буде Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.

Таку думку висловив у ток-шоу на телеканалі «Перший» співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер, - пише "Конкурент".



Він зауважив, що громадяни при своєму виборі зважають не тільки на слова, які виголошує політик, а й на підсвідомі фактори: ментальність, емоції, упередження. Відтак гендерний фактор для багатьох українців на підсвідомому рівні може стати ключовим.

«Адже, по суті, люди будуть обирати захисника в особі президента. І для багатьох українців захисником є саме він – чоловік» , – запевнив Тарас Шкітер.

Також він зазначив, що перебіг передвиборчої кампанії його абсолютно влаштовує, однак, зауважив, найцікавіше ще попереду. Адже не всі кандидати зареєструвалися.

«Мене найбільше цікавлять дві речі: як буде відбуватися другий тур і хто буде третім кандидатом. Саме від цього буде залежати конструкція другого туру. Адже кожен штаб бачить свою кампанію до 31 березня, після 31 березня кампанію ніхто не може спрогнозувати», – пояснив Тарас Шкітер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Тарас Шкітер, Луцьк, Прямий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни цьогоріч матимуть довгі вихідні, але працюватимуть три суботи
На Волині планують відкрити ферму, де розводитимуть норок на шуби
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомо, якою була середня зарплата медиків луцької лікарні у 2018
Сьогодні, 14:12
Тарас Шкітер про вплив на виборців та другий тур президентської гонки
Сьогодні, 13:45
У Харкові нелюд зґвалтував та ледь не вбив провізора аптеки на робочому місці
Сьогодні, 13:31
У дні народження малечі пропонують -20% на торти в «Чорничному кафе»*
Сьогодні, 13:19
У Карпатах туристів накрила снігова лавина: є загиблий
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
Тарас Шкітер підбив підсумки тижня в ефірі «112 Україна». ВІДЕО Тарас Шкітер підбив підсумки тижня в ефірі «112 Україна». ВІДЕО
04 листопад, 2018, 10:17
Як у Луцьку захищають інтереси виборців в округах без депутатів. ФОТО Як у Луцьку захищають інтереси виборців в округах без депутатів. ФОТО
10 липень, 2018, 20:39
Лучан закликають підтримати проект для подолання несправедливості на виборах Лучан закликають підтримати проект для подолання несправедливості на виборах
27 травень, 2018, 11:00
Відомо, якою була середня зарплата медиків луцької лікарні у 2018 Відомо, якою була середня зарплата медиків луцької лікарні у 2018
Сьогодні, 14:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомо, якою була середня зарплата медиків луцької лікарні у 2018
Сьогодні, 14:12
 0
Тарас Шкітер про вплив на виборців та другий тур президентської гонки
Сьогодні, 13:45
 0
У Харкові нелюд зґвалтував та ледь не вбив провізора аптеки на робочому місці
Сьогодні, 13:31
 0
У дні народження малечі пропонують -20% на торти в «Чорничному кафе»*
Сьогодні, 13:19
 0
У Карпатах туристів накрила снігова лавина: є загиблий
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8