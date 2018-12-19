Відомо, якою була середня зарплата медиків луцької лікарні у 2018





Про це йдеться на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у Facebook.



Додають, що у структурі видатків закладу заробітна плата з нарахуваннями на неї займає 84,5%.



Інші видатки - енергоносії та комунальні послуги – 4,86%; медикаменти – 6,76 %; харчування – 2,5 %; видатки на утримання закладу –1,38 %.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Середньорічна заробітна плата з нарахуваннями працівників лікарні склала 5 158 гривень.Про це йдеться на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у Facebook.Додають, що у структурі видатків закладу заробітна плата з нарахуваннями на неї займає 84,5%.Інші видатки - енергоносії та комунальні послуги – 4,86%; медикаменти – 6,76 %; харчування – 2,5 %; видатки на утримання закладу –1,38 %.

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