Опублікували список церков в Україні, які треба перейменувати





Про це повідомляє газета "



В опублікованій інформації Міністерства культури зазначено, що релігієзнавча експертиза встановила необхідність перейменування п'яти релігійних організацій:



Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ);



Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода), інша назва - Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ);



Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ);



Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода);



Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).



Відзначимо, ці організації повинні внести в свої статути відомості про те, що їх центр знаходиться в Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні під закон про перейменування потрапили п'ять церков, центр управління яких перебуває в Російській Федерації.Про це повідомляє газета " Урядовий кур'єр ".В опублікованій інформації Міністерства культури зазначено, що релігієзнавча експертиза встановила необхідність перейменування п'яти релігійних організацій:Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ);Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода), інша назва - Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ);Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ);Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода);Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).Відзначимо, ці організації повинні внести в свої статути відомості про те, що їх центр знаходиться в Росії.

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