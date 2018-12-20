Опублікували список церков в Україні, які треба перейменувати
Сьогодні, 15:02
В Україні під закон про перейменування потрапили п'ять церков, центр управління яких перебуває в Російській Федерації.
Про це повідомляє газета "Урядовий кур'єр".
В опублікованій інформації Міністерства культури зазначено, що релігієзнавча експертиза встановила необхідність перейменування п'яти релігійних організацій:
Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ);
Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода), інша назва - Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ);
Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ);
Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода);
Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).
Відзначимо, ці організації повинні внести в свої статути відомості про те, що їх центр знаходиться в Росії.
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Про це повідомляє газета "Урядовий кур'єр".
В опублікованій інформації Міністерства культури зазначено, що релігієзнавча експертиза встановила необхідність перейменування п'яти релігійних організацій:
Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ);
Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода), інша назва - Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ);
Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ);
Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода);
Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).
Відзначимо, ці організації повинні внести в свої статути відомості про те, що їх центр знаходиться в Росії.
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