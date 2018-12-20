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Опублікували список церков в Україні, які треба перейменувати

Опублікували список церков в Україні, які треба перейменувати
В Україні під закон про перейменування потрапили п'ять церков, центр управління яких перебуває в Російській Федерації.

Про це повідомляє газета "Урядовий кур'єр".

В опублікованій інформації Міністерства культури зазначено, що релігієзнавча експертиза встановила необхідність перейменування п'яти релігійних організацій:

Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ);

Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода), інша назва - Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ);

Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ);

Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода);

Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).

Відзначимо, ці організації повинні внести в свої статути відомості про те, що їх центр знаходиться в Росії.

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Теги: церква, перейменування, Росія
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