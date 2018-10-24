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У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО

У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО
У Луцьку відбувається чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА.

Про це йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.

Майже 150 учасників з усієї області зібралися на базі спортивного залу ФСТ «Динамо», аби взяти участь у чемпіонаті Волинської області зі змішаних єдиноборств ММА серед молодших дітей 10-11 років, старших дітей 12-13 років, юнаків 14-15 років, юніорів 17-17 років та дорослих чоловіків та жінок. Змагання стартували сьогодні, 26 січня 2019 року.

Варто зауважити, що захід проходить за підтримки Волинської обласної державної адміністрації. Організатором обласного чемпіонату є громадська організація спортивний клуб змішаних єдиноборств «Воїн», який заснований у 2014 році. Представництво клубу є у містах Луцьку та Ковелі, а також у селі Деревок Любешівського району.

Серед гостей, які завітали на відкриття заходу були і представники виконавчої гілки влади в області. Зокрема, заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Цьось, керівник патронатної служби облдержадміністрації Валерій Криворог та начальник відділу з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації Ігор Дмитришин.

"Передаю вітання від Савченка Олександра Ілліча. Також вітаю особисто усіх присутніх на змаганнях зі змішаних єдиноборств ММА. Одним з пріоритетних напрямків роботи облдержадміністрації є підтримка розвитку спорту, адже це – сила, краса та дисциплінованість нації. А єдиноборства – це ще й сила духу. Бо не кожен зможе вийти на ринг. Особлива моя подяка тренерам, які виховують молоде покоління у правильному дусі", - промовив на відкритті Валентин Цьось.

Окрім того, він побажав учасникам успіху та перемоги. Адже найкращим спортсменам – медалі, кубки та подарунки, які були підготовлені за ініціативи та підтримки голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка.

Побажав учасникам перемоги і президент Волинського обласного відокремленого підрозділу ГО «Федерація змішаних єдиноборств ММА України» Михайло Смолка.

— Учасникам – хороших боїв без травм. А глядачам – видовищних поєдинків. Дякую, що ви усі прийшли, - зазначив Михайло Смолка.

Окрім того, перед початком змагань відзначили кращих спортсменів минулого року.

Директор спортивного клубу «Воїн» Дмитро Василенко відзначив, що ці змагання є відбірковими перед чемпіонатом України, який проходитиме в березні. За результатами змагань буде сформована команда, що представлятиме Волинь. Наразі – тривають поєдинки. Усі охочі мають змогу їх побачити, відвідавши спортивний зал ФСТ «Динамо». Нагородження переможців заплановано на 19:00.

У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО
У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО
У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО
У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО
У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО
У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО
У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО
У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО
У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО
У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО
У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО
У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО
У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО
У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО

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Теги: змішані єдиноборства ММА, Олександр Савченко, бої, Волинь, Луцьк
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