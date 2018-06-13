Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*





Про це пише "



Станом на 21 січня в п'ятому будинку завершують зведення першого поверху і готуються до перекриття. Роботи відбуваються згідно графіку.



Щодо четвертого будинку, то на цьому об'єкті завершили зведення «коробки» та встановлення вікон. Нині розводять електромережі.



У другий і третій будинки вже заселилися власники новеньких квартир — хтось робить ремонт, а хтось впорався швидше та насолоджується комфортним і сучасним житлом від компанії «Інвестор».



У першому будинку тривають фінальні роботи перед здачею об'єкту в експлуатацію.



Нагадаємо, у житловому комплексі «Супернова» будівельної компанії «Інвестор»



Детальну інформацію про ЖК «Супернова» можна отримати у відділі продажів: 095 030 20 10, 096 030 20 10, вул. Цегельна, 28, м. Луцьк.



Facebook:



Instagram:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На будівельному майданчику житлового комплексу «Супернова», який в Луцьку зводить компанія «Інвестор», вже понад два роки не зупиняється робота. З запланованих восьми будинків звели чотири і нині мурують п'ятий.Про це пише " Район.Луцьк ".Станом на 21 січня в п'ятому будинку завершують зведення першого поверху і готуються до перекриття. Роботи відбуваються згідно графіку.Щодо четвертого будинку, то на цьому об'єкті завершили зведення «коробки» та встановлення вікон. Нині розводять електромережі.У другий і третій будинки вже заселилися власники новеньких квартир — хтось робить ремонт, а хтось впорався швидше та насолоджується комфортним і сучасним житлом від компанії «Інвестор».У першому будинку тривають фінальні роботи перед здачею об'єкту в експлуатацію.Нагадаємо, у житловому комплексі «Супернова» будівельної компанії «Інвестор» можна придбати 2-кімнатні квартири , суттєво зекономивши на кожному квадратному метрі. Це можливо, якщо оплатити всю суму відразу.Детальну інформацію про ЖК «Супернова» можна отримати у відділі продажів: 095 030 20 10, 096 030 20 10, вул. Цегельна, 28, м. Луцьк.Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk Instagram: bud.investor

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію