Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Сьогодні, 17:29
На будівельному майданчику житлового комплексу «Супернова», який в Луцьку зводить компанія «Інвестор», вже понад два роки не зупиняється робота. З запланованих восьми будинків звели чотири і нині мурують п'ятий.
Про це пише "Район.Луцьк".
Станом на 21 січня в п'ятому будинку завершують зведення першого поверху і готуються до перекриття. Роботи відбуваються згідно графіку.
Щодо четвертого будинку, то на цьому об'єкті завершили зведення «коробки» та встановлення вікон. Нині розводять електромережі.
У другий і третій будинки вже заселилися власники новеньких квартир — хтось робить ремонт, а хтось впорався швидше та насолоджується комфортним і сучасним житлом від компанії «Інвестор».
У першому будинку тривають фінальні роботи перед здачею об'єкту в експлуатацію.
Нагадаємо, у житловому комплексі «Супернова» будівельної компанії «Інвестор» можна придбати 2-кімнатні квартири, суттєво зекономивши на кожному квадратному метрі. Це можливо, якщо оплатити всю суму відразу.
Детальну інформацію про ЖК «Супернова» можна отримати у відділі продажів: 095 030 20 10, 096 030 20 10, вул. Цегельна, 28, м. Луцьк.
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
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Про це пише "Район.Луцьк".
Станом на 21 січня в п'ятому будинку завершують зведення першого поверху і готуються до перекриття. Роботи відбуваються згідно графіку.
Щодо четвертого будинку, то на цьому об'єкті завершили зведення «коробки» та встановлення вікон. Нині розводять електромережі.
У другий і третій будинки вже заселилися власники новеньких квартир — хтось робить ремонт, а хтось впорався швидше та насолоджується комфортним і сучасним житлом від компанії «Інвестор».
У першому будинку тривають фінальні роботи перед здачею об'єкту в експлуатацію.
Нагадаємо, у житловому комплексі «Супернова» будівельної компанії «Інвестор» можна придбати 2-кімнатні квартири, суттєво зекономивши на кожному квадратному метрі. Це можливо, якщо оплатити всю суму відразу.
Детальну інформацію про ЖК «Супернова» можна отримати у відділі продажів: 095 030 20 10, 096 030 20 10, вул. Цегельна, 28, м. Луцьк.
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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