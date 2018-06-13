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Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*

Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
На будівельному майданчику житлового комплексу «Супернова», який в Луцьку зводить компанія «Інвестор», вже понад два роки не зупиняється робота. З запланованих восьми будинків звели чотири і нині мурують п'ятий.

Про це пише "Район.Луцьк".

Станом на 21 січня в п'ятому будинку завершують зведення першого поверху і готуються до перекриття. Роботи відбуваються згідно графіку.

Щодо четвертого будинку, то на цьому об'єкті завершили зведення «коробки» та встановлення вікон. Нині розводять електромережі.

У другий і третій будинки вже заселилися власники новеньких квартир — хтось робить ремонт, а хтось впорався швидше та насолоджується комфортним і сучасним житлом від компанії «Інвестор».

У першому будинку тривають фінальні роботи перед здачею об'єкту в експлуатацію.

Нагадаємо, у житловому комплексі «Супернова» будівельної компанії «Інвестор» можна придбати 2-кімнатні квартири, суттєво зекономивши на кожному квадратному метрі. Це можливо, якщо оплатити всю суму відразу.

Детальну інформацію про ЖК «Супернова» можна отримати у відділі продажів: 095 030 20 10, 096 030 20 10, вул. Цегельна, 28, м. Луцьк.

Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk

Instagram: bud.investor

Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*
Екватор ЖК «Супернова»: зводять п'ятий із восьми запланованих будинків. ФОТО*

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Теги: Інвестор, Супернова, Луцьк
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