У Володимирі нікому прибирати сніг





Про це пише



Так, 25-го січня міський голова Володимира-Волинського прозвітував перед громадою за роботу у 2018 році. Після звіту, присутні мешканці міста могли поставити запитання Петру Саганюку.



На запитання, чому у місті повільно прибирають сніг з тротуарів, Петро Саганюк відповів що це кадровий дефіцит прибиральників і нічого зробити не можуть.



“КП “Полігон” має 45 вакансій прибиральників. Працює ж у місті лише 19. Нам катастофічно не вистачає кадрів. І ніхто не хоче йти на таку роботу за мінімальну зарплату”, – додав міський голова.



Щодо кардової тематики, про яку говорили на звіті міського голови, зачепили питання від’їзду кваліфікованих кадрів закордон.



“Проблема з проблем. Взяли водія на сміттєвоз на зарплату 10-12 тисяч. Поробив тиждень-два, навчився управляти важелем і зразу до братів через кордон”, – розповів Саганюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському через катастрофічний брак двірників виникають проблеми з прибирання снігу.Про це пише БУГ Так, 25-го січня міський голова Володимира-Волинського прозвітував перед громадою за роботу у 2018 році. Після звіту, присутні мешканці міста могли поставити запитанняНа запитання, чому у місті повільно прибирають сніг з тротуарів, Петро Саганюк відповів що це кадровий дефіцит прибиральників і нічого зробити не можуть.“КП “Полігон” має 45 вакансій прибиральників. Працює ж у місті лише 19. Нам катастофічно не вистачає кадрів. І ніхто не хоче йти на таку роботу за мінімальну зарплату”, – додав міський голова.Щодо кардової тематики, про яку говорили на звіті міського голови, зачепили питання від’їзду кваліфікованих кадрів закордон.“Проблема з проблем. Взяли водія на сміттєвоз на зарплату 10-12 тисяч. Поробив тиждень-два, навчився управляти важелем і зразу до братів через кордон”, – розповів Саганюк.

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